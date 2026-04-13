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'गाते-गाते मौत आ जाए...' एक साल पहले  Asha Bhosle जी ने बता दी थी अपनी अंतिम इच्छा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Apr, 2026 09:17 AM
'गाते-गाते मौत आ जाए...' एक साल पहले  Asha Bhosle जी ने बता दी थी अपनी अंतिम इच्छा

नारी डेस्क:  पूरा देश, भारतीय फ़िल्म और संगीत जगत के साथ मिलकर, मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले के निधन पर शोक मना रहा है। उनका निधन 12 अप्रैल को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में हुआ। इस महान गायिका ने रविवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद, उनकी वह अंतिम इच्छा, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले जाहिर किया था, अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।

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92 साल की होने के बावजूद आशा भोसले म्यूज़िक में एक्टिव थीं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करती रहीं। उनके जाने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ-साथ फैंस भी बहुत दुखी हैं। इस बीच, फैंस और सेलिब्रिटीज़ भारत की सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से एक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने निधन से लगभग एक साल पहले, इस मशहूर सिंगर ने अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताया था। एक्टर अमृता राव और RJ अनमोल के होस्ट किए गए पॉडकास्ट कपल ऑफ थिंग्स में आने के दौरान, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि वह अपने आखिरी पल वह काम करते हुए बिताना चाहती हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी गाना।

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 सिंगर ने कहा था- “मेरी खुद की इच्छा ऐसी है कि गाते गाते ही मैं चली जाऊं। यही मेरी इच्छा है। अभी मुझे सीखने का कुछ नहीं है। गाना मेरी लाइफ है। बचपन से गाया है। 3 साल से क्लासिकल बाबा का सिखाया। पूरी लाइफ उसमें चली गई है।”  उन्होंने कहा-"फिल्म लाइन में 82 साल हो गए हैं। अभी जाके यह इच्छा है कि गाते गाते मेरा दम निकले। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं गाते गाती जाऊं।"

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