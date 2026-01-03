03 JANSATURDAY2026 3:50:56 PM
सर्दियों में कम पानी पीने से क्या होता है? जानिए एक्सपर्ट से

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Jan, 2026 11:59 AM
नारी डेस्क:  सर्दियों में अक्सर हम भूल जाते हैं कि शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है, जितनी गर्मियों में होती है। लेकिन ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, और लोग अनजाने में कम पानी पीने लगते हैं। यह डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी का मुख्य कारण बन सकता है। भारत में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 75% भारतीय किसी न किसी रूप में डिहाइड्रेशन से प्रभावित हैं, और सर्दियों में यह समस्या और बढ़ जाती है।

सर्दियों में कम पानी पीने के नुकसान

खून गाढ़ा होना: पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं: कम पानी पीने से पेट सुस्त हो जाता है और कब्ज की समस्या होती है।

सिरदर्द और थकान: शरीर में पानी की कमी से लगातार सिरदर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है।

त्वचा का रूखापन: सर्दियों में हवा और हीटर की वजह से त्वचा सूख जाती है, और पानी की कमी इसे और बढ़ा देती है।

चक्कर आना और मांसपेशियों में ऐंठन: डिहाइड्रेशन से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे चक्कर और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है।
Experts के अनुसार, ठंडे मौसम में प्यास महसूस कम होती है और पसीना भी कम आता है, जिससे लोग सोचते हैं कि शरीर को पानी की जरूरत कम है। लेकिन असल में शरीर को सर्दियों में भी पर्याप्त पानी की जरूरत होती है।

सर्दियों में पानी की कमी के पीछे के कारण

किडनी ज्यादा पेशाब निकालती है: ठंड में किडनी पानी ज्यादा बाहर निकालती है।

घर और ऑफिस की हीटिंग सिस्टम: हीटर, ड्रायर और इनडोर हीटिंग हवा को शुष्क बना देते हैं, जिससे त्वचा और श्वसन मार्ग के जरिए पानी की कमी बढ़ जाती है।

शरीर में पानी की कमी के लक्षण

आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि शरीर में पानी की कमी है

अत्यधिक प्यास लगना

पेशाब का रंग गहरा पीला होना या पेशाब कम आना

लगातार थकान और कमजोरी

चक्कर आना

सूखा या फटा हुआ मुंह

त्वचा का लचीलापन कम होना

मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द

इन लक्षणों को नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है।

PunjabKesari

सावधानियां और सुझाव दिनभर में नियमित रूप से पानी पिएं, भले ही प्यास कम लगे। सर्दियों में चाय, कॉफी या जूस के अलावा सादा पानी पीना सबसे अच्छा है। हीटिंग सिस्टम वाले कमरे में रहने पर समय-समय पर पानी पीते रहें। यदि ऊपर बताए गए लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें।

ध्यान दें: यह जानकारी केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के लिए है। किसी भी गंभीर स्थिति में हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। 

 

Got it