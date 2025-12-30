आमिर खान को मिली थी जान से मारने की धमकी,  इमरान खान ने कहा- मामा देश छोड़ना चाहते थे

नारी डेस्क: एक्टर आमिर खान अपने विचारों और मान्यताओं को लेकर काफी स्पष्ट रहे हैं और उन्हें इस वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा है। कभी-कभी, यह कड़ी आलोचना उनकी पर्सनल लाइफ तक भी पहुच गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके भतीजे एक्टर इमरान खान ने बताया कि जब आमिर पॉपुलर शो सत्यमेव जयते होस्ट कर रहे थे, तो उन्हें जान से मारने की धमकिया मिली थीं।



अनफ़िल्टर्ड विद सैमडिश पर बातचीत में इमरान ने आमिर के बारे में बात की।उन्हाेंने कहा- "मैं आमिर को अच्छे से जानता हूं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वह जो भी फैसले लेते हैं और जिन चीज़ों में अपना समय और एनर्जी लगाते हैं, वह अच्छे इरादे और ईमानदारी से करते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड (सत्यमेव जयते में) पर उनके एपिसोड से बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे और उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिली थीं।"



सत्यमेव जयते आमिर खान का एक टॉक शो था, जो 2012 से 2014 के बीच टेलीकास्ट हुआ था। 25 एपिसोड के इस शो में आमिर हर एपिसोड में एक अलग सोशल मुद्दे पर बात करते थे, और उस मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए सर्वाइवर्स, एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे। इस शो में फीमेल फेटिसाइड, बच्चों के साथ सेक्शुअल अब्यूज़, रेप, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, छुआछूत, भेदभाव, अल्टरनेटिव सेक्शुअलिटी को अपनाना, टॉक्सिक मर्दानगी, शराबखोरी और राजनीति के अपराधीकरण जैसे मुद्दों पर बात की गई थी।

यह बताते हुए कि आमिर हमेशा किसी न किसी विवाद से घिरे रहते हैं, इमरान ने मज़ाक में कहा- "मामू जान बेचारे को देश से भगाने की कोशिश कर रहे हैं कब से।" आमिर आखिरी बार अपनी होम प्रोडक्शन फ़िल्म, सितारे ज़मीन पर में स्क्रीन पर दिखे थे। यह फ़िल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल थी और बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक सफल रही, जिसने दुनिया भर में ₹250 करोड़ से ज़्यादा कमाए। एक्टर ने वीर दास की पहली डायरेक्टोरियल फ़िल्म, हैप्पी पटेल में कैमियो किया है, जो एक दशक बाद इमरान की एक्टिंग में वापसी भी है। इन तीनों ने पहले 2012 में दिल्ली बेली में साथ काम किया था।

