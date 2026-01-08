भारतीय महिला ने करवाया अपने लंदन के 1 BHK अपार्टमेंट का टूर, किराया सुन हो जाओगे हैरान

नारी डेस्क: लंदन में रहने वाली एक भारतीय महिला ने सोशल मीडिया यूज़र्स को अपने एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की खास झलक दिखाई है, जिसका किराया करीब ₹8 लाख प्रति महीना है। ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में दीपांशी चौधरी अपने पूरी तरह से फर्निश्ड घर का डिटेल में टूर देती हुई दिख रही हैं, और साथ ही यह भी मान रही हैं कि ब्रिटिश राजधानी में रहने की कीमत बहुत ज़्यादा है।



क्लिप में, चौधरी बताती हैं कि उनका अपार्टमेंट ईस्ट सेंट्रल लंदन में है। वह कहती हैं कि लंदन महंगा है। इस वीडियो में वह को घर के अलग-अलग हिस्से को दिखाती है जिसकी शुरुआत अपार्टमेंट लॉबी से होती है और फिर वॉशरूम, स्टोरेज स्पेस, बेडरूम, लिविंग रूम और किचन तक जाती है ।



वीडियो शेयर करते हुए चौधरी ने लिखा- “सेंट्रल लंदन 1 BR अपार्टमेंट टूर। यह एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। हां किराया काफी ज़्यादा है। लेकिन लोकेशन इसके लायक है।” उनके वीडियो पर लोग तरह- तरह के कमेंट कर रहे हैं। जहां कुछ लोगोंं ने लंदन के घरों की पारदर्शिता और असलियत दिखाने की तारीफ़ की, वहीं कुछ लोगों ने कीमत पर सवाल उठाए। एक यूज़र ने कमेंट किया- “तुम्हें लूटा जा रहा है, दोस्त।”