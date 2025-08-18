19 AUGTUESDAY2025 11:58:25 AM
गर्मियों में गर्दन की काली त्वचा और टैन से परेशान? अपनाएं ये आसान घरेलू टिप्स, पाएं दमकती और साफ़ स्किन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Aug, 2025 03:04 PM
गर्मियों में गर्दन की काली त्वचा और टैन से परेशान? अपनाएं ये आसान घरेलू टिप्स, पाएं दमकती और साफ़ स्किन

 नारी डेस्क: गर्मियों में तेज धूप और पसीने की वजह से अक्सर गर्दन काली पड़ जाती है और टैनिंग की समस्या हो जाती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महंगे क्रीम-लोशन खरीदने की जरूरत नहीं है। घर पर मौजूद साधारण चीज़ों से भी आप अपनी गर्दन की त्वचा को साफ, मुलायम और चमकदार बना सकते हैं। नींबू, शहद, दूध, हल्दी, बेसन, दही, एलोवेरा और खीरे जैसी प्राकृतिक चीजें टैन हटाने और त्वचा को पोषण देने में बहुत मददगार होती हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे जो आपको इस समस्या से निजात दिलाएंगे।

नींबू और शहद का पैक करें इस्तेमाल

नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं जो टैन और गंदगी हटाने में मदद करते हैं। वहीं शहद त्वचा को मॉइश्चराइज और मुलायम बनाता है।

कैसे बनाएं

1 चम्मच नींबू का रस लें

1 चम्मच शहद मिलाएं

इस मिश्रण को कॉटन की मदद से गर्दन पर लगाएं

15 मिनट के लिए छोड़ दें

फिर सादे पानी से धो लें

इस पैक को हफ्ते में 3-4 बार लगाने से गर्दन की रंगत निखरने लगती है और त्वचा साफ और चमकदार दिखती है।

दूध और हल्दी का चमत्कार

दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन हटाता है, जबकि हल्दी में एंटीसेप्टिक और ग्लो बढ़ाने वाले गुण होते हैं। 1 चम्मच कच्चा दूध लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं।इसे गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट सूखने दें। सूखने के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इस पैक का इस्तेमाल करने से गर्दन की काली त्वचा साफ होकर चमकने लगती है।

बेसन और दही से करें साफ

बेसन डेड स्किन और गंदगी हटाने में मदद करता है, वहीं दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को नरम और चमकदार बनाता है। 2 चम्मच बेसन लें,1 चम्मच दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। चाहें तो इसमें थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं। इसे गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट सूखने दें। फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इस पैक का इस्तेमाल करने से गर्दन की रंगत साफ और निखरती है।

रोजाना लगाएं एलोवेरा जेल

एलोवेरा में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देते हैं और टैन हटाने में मदद करते हैं। ताजा एलोवेरा की पत्ती से जेल निकालें या बाजार से शुद्ध जेल लें। गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं और 20 मिनट छोड़ दें। ठंडे पानी से धो लें।
रोज़ रात को सोने से पहले लगाएं, कुछ ही दिनों में गर्दन की रंगत निखर जाएगी और त्वचा मुलायम बनेगी।

खीरे का रस लगाएं

खीरे का रस त्वचा को ठंडक और हाइड्रेशन देता है, जिससे टैन कम होता है। ताजा खीरा कद्दूकस करें और रस निकाल लें। कॉटन की मदद से गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। रोजाना या हफ्ते में कम से कम 4-5 बार लगाने से गर्दन की गंदगी और टैनिंग धीरे-धीरे कम हो जाएगी और स्किन चमकदार बनेगी।

नोट: इन घरेलू उपायों का नियमित और सही तरीके से उपयोग करने से ही बेहतर नतीजे मिलते हैं। साथ ही, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं ताकि त्वचा को और नुकसान न पहुंचे। महंगे क्रीम-लोशन की बजाय ये प्राकृतिक तरीके आपकी त्वचा को स्वस्थ और खूबसूरत बनाएंगे।  

