दीपिका कक्कड़ को फिर जाना पड़ा अस्पताल, पति शोएब हुए परेशान

नारी डेस्क: जब इंसान बुरे वक्त से गुजरता है तो वह उसे फिर से याद नहीं करना चाहता। मुश्किल वक्त काे याद करके दर्द फिर से ताजा हो जाते हैं। हाल ही में टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस वक्त ने उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी उसे याद कर वह इमोश्नल हो गए। अब वह उस दौर को फिर से याद नहीं करना चाहते।



दीपिका कक्कड़ ने जून में स्टेज 2 लिवर कैंसर के लिए ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई थी। अपने यूट्यूब चैनल पर वह कीमोथेरेपी, ऑपरेशन, टारगेटेड थेरेपी और इलाज के दौरान हुए दुष्प्रभावों के बारे में बात करती रहती हैं। हाल ही में अपने व्लॉग में दीपिका ने बताया कि वह कुछ दिन पहले कोकिलाबेन अस्पताल गई थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान उसी चेयर पर और उसी जगह बैठीं, जहां उन्हें पहली बार कैंसर होने के बारे में पता चला था।



दीपिका ने बताया कि उन्होंने शोएब को फोटो क्लिक करके भेजी और बताया कि उसी चेयर पर बैठी हुई हैं। ऐसे में शोएब थोड़े भावुक हो गए उन्हेंने दीपिका से कहा मत याद दिलाओ वो वक्त। फिर शोएब ने बताया कि उनसे किसी ने पूछा कि 2025 में उन्होंने क्या सीखा? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस साल ने ये सिखाया कि इंसान सब कुछ झेल लेता है लेकिन, अपनों को तकलीफ में नहीं देखा जाता। शोएब ने बताया कि जब दीपिका उस दौर से गुजर रही थीं, तब किसी चीज पर ध्यान नहीं था।



शोएब ने कहा कि दुआ कीजिए आप और आपके चाहने वाले ठीक रहें, बाकी दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हिट टीवी शो ससुराल सिमर का में अपनी भूमिका के लिए जानी जाने वाली दीपिका ने पिछले साल अपने कैंसर के निदान का खुलासा किया, जिससे उनके प्रशंसक चौंक गए थे। इस दौरान उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन पति शोएब के प्यार और हिम्मत ने उन्हें मजबूती दी और आज वह काफी हद तक ठीक हैं।