ऋतिक रोशन ने अपने भाई के लिए लिखा दिल छू लेने वाला नोट, दिए हैप्पी मैरिड लाइफ के टिप्स

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Jan, 2026 06:30 PM
नारी डेस्क:   बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपने चचेरे भाई के लिए दिल छू लेने वाला नोट लिखा है। हाल ही में वह अपने परिवार के साथ कजिन की शादी में शामिल हुए थे।  शुक्रवार को, एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्हें  बहुत अच्छा समय बिताते और शादी की रस्मों का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है।

एक्टर ने कैप्शन में लिखा-  “मेरे प्यारे ईशू, तुम्हारी मौजूदगी मेरे जीवन में खून और परिवार से बढ़कर है। तुम एक दुर्लभ और असाधारण इंसान हो, जो मेरे जीवन में और इस परिवार के हर किसी के जीवन में जितना तुम सोच सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा तरीकों से और जितना हम तुम्हारा परिवार सोच-समझकर बता सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तरीकों से योगदान देते हो। पिछले कुछ सालों में, मैंने तुम्हें एक बहुत ही समर्पित, जुनूनी फिल्म निर्माता के रूप में विकसित होते देखा है।”

ऋतिक ने आगे लिखा- “मैं तुम्हारी खामोशी में ताकत, तुम्हारी कोमलता में शक्ति, और सूरज के नीचे अपनी जगह खोजने की तुम्हारी लगातार कोशिश मुझे प्रेरित करती है। ईशू तुम अंदर से एक विशाल इंसान हो। अपनी शक्ति से डरो मत। इसे आज़ाद करो। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे भाई और पार्टनर हो। आज जब तुम और ऐश्वर्या पति-पत्नी के रूप में यह नई यात्रा शुरू कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पर्सनल दुनिया में भी उतनी ही सफलता हासिल करो जितनी तुम अपने काम की दुनिया में करते हो।

ऋतिक ने आगे लिखा- याद रखना, दोनों ही दुनिया उतनी ही संतोषजनक हैं और दोनों दुनियाओं को अपने-अपने अनोखे, कभी-कभी अजीब तरह के स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें सीखने में तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा। बधाई हो मेरे भाई। और परिवार में स्वागत है ऐशु। तुम अंदर से उतनी ही खूबसूरत हो जितनी बाहर से। मैं तुम्हें और ज़्यादा जानने का इंतज़ार नहीं कर सकता! लव यू गाइज़”।

