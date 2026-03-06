ये उसका रोज का ड्रामा है…” भाई ने खोली Anurag Dobhal की पोल, वो व्यूज के लिए सब करता है…

नारी डेस्क: हाल ही में मशहूर यूट्यूबर Anurag Dobhal एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। उनके भाई Kamal Dobhal ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अनुराग के कई दावों को झूठा बताया और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दो अलग-अलग पक्षों में बंट गए हैं।

अनुराग डोभाल ने लगाया था परिवार पर आरोप

कुछ समय पहले अनुराग डोभाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वे रोते हुए नजर आए और उन्होंने अपने माता-पिता, भाई और बहन पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वीडियो में अनुराग ने कहा था कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है या उनकी मौत हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार उनके परिवार वाले होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका “आखिरी वीडियो” हो सकता है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी चिंतित हो गए थे।

भाई कमल ने दिया जवाब

अनुराग के इस वीडियो के बाद उनके भाई कमल ने अपने इंस्टाग्राम चैनल K-Old World पर कई पोस्ट और स्क्रीनशॉट साझा किए। कमल का कहना है कि अनुराग जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए है।

कमल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा

उनके पास अपने आरोपों के सबूत मौजूद हैं और उन्होंने उन्हें अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर किया है। अनुराग अक्सर इस तरह के विवाद खड़े करते हैं ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज मिल सकें। उन्होंने परिवार के खिलाफ एकतरफा कहानी पेश की है और सच्चाई नहीं बताई।

पत्नी के साथ मारपीट का आरोप

कमल ने अपने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि अनुराग अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिनमें कथित तौर पर अनुराग अपनी पत्नी को पीटने की बात स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल का कहना है कि अनुराग ने अपने माता-पिता पर झूठा केस भी किया था, लेकिन कानूनी तौर पर वह केस हार गए। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर यह विवादित वीडियो पोस्ट किया।

पत्नी रितिका का भी जिक्र

कमल ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि अनुराग की पत्नी रितिका उनसे अलग हो चुकी हैं और इसके पीछे भी अनुराग का व्यवहार जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सोशल मीडिया पर बंटे लोग

इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग अनुराग डोभाल का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ परिवार ने गलत किया है। वहीं कई लोग कमल के आरोपों को सही बताते हुए अनुराग की आलोचना भी कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की बात पूरी तरह से साबित नहीं हुई है, लेकिन यह विवाद सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

