बैकलेस लुक के लिए चाहिए परफेक्ट बैक? अपनाएं ये आसान टिप्स और दिखें परी जैसी

नारी डेस्क: त्योहारों, पार्टियों या शादी जैसे खास मौकों पर अगर आप डोरी वाला बैकलेस ब्लाउज पहनने की सोच रही हैं, तो सिर्फ सुंदर आउटफिट चुनना ही काफी नहीं है। आपके लुक को पूरी तरह से ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी पीठ की त्वचा भी साफ, ग्लोइंग और स्मूद दिखे। अक्सर हम चेहरे की केयर पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पीठ की स्किन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वहां डलनेस, पिंपल्स, टैनिंग और डेड स्किन जमा हो जाती है। लेकिन चिंता न करें, कुछ आसान घरेलू नुस्खों की मदद से आप घर बैठे अपनी पीठ को भी चेहरे की तरह निखार सकती हैं।

बैक स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के 5 आसान घरेलू उपाय

बेसन और हल्दी का पैक

बेसन और हल्दी का मिश्रण स्किन को नेचुरली क्लीन और ब्राइट बनाने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। इसके लिए 3 चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा गुलाबजल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपनी पीठ पर अच्छे से लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए इसे धो लें। यह नुस्खा डेड स्किन को हटाने में मदद करता है और त्वचा पर एक प्राकृतिक चमक लाता है।

नींबू और शहद का जादुई पैक

नींबू और शहद का यह आसान घरेलू उपाय टैनिंग हटाने और त्वचा को मॉइस्चराइज करने में बहुत उपयोगी है। एक नींबू का रस निकाल लें और उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को पीठ पर अच्छी तरह लगाएं और 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इसे हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करने से त्वचा साफ, नर्म और चमकदार बनती है।

ओटमील और दही का स्क्रब

अगर आपकी पीठ पर पिंपल्स या रैशेज हैं, तो ओटमील और दही का स्क्रब बहुत लाभदायक है। दो चम्मच दरदरे ओट्स लें और उसमें दो चम्मच दही व थोड़ा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को हल्के हाथों से पीठ पर मसाज करें और फिर पानी से धो लें। यह स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करता है, नमी बनाए रखता है और पिंपल्स की समस्या को कम करता है।

नारियल तेल और ब्राउन शुगर पॉलिशिंग

नारियल तेल और ब्राउन शुगर का यह मिश्रण स्किन की डेड सेल्स को हटाने के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। दो चम्मच नारियल तेल में एक चम्मच ब्राउन शुगर मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण से सर्कुलर मोशन में पीठ पर मसाज करें और फिर सामान्य पानी से धो लें। यह नुस्खा त्वचा को स्मूद और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है।

ऐलोवेरा जेल का कूलिंग टच

धूप में निकलने के बाद या स्किन पर टैनिंग की समस्या होने पर ऐलोवेरा जेल एक असरदार उपाय है। ताजा ऐलोवेरा जेल लें और उसे पीठ पर अच्छी तरह लगाएं। इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें। ऐलोवेरा स्किन को ठंडक देने के साथ-साथ रिपेयर भी करता है, जिससे डलनेस कम होती है और त्वचा फिर से तरोताजा दिखती है।

जरूरी स्किन केयर टिप्स

हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी पीठ की डीप क्लीनिंग जरूर करें ताकि डेड स्किन और गंदगी जमा न हो। अगर आपकी पीठ पर पिंपल्स हैं तो बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें ताकि स्किन को सांस लेने का मौका मिले। बैकलेस ब्लाउज पहनने से एक दिन पहले स्क्रबिंग और मॉइस्चराइजिंग जरूर करें ताकि आपकी पीठ मुलायम, साफ और चमकदार नजर आए।

थोड़ी सी मेहनत और ये घरेलू नुस्खे आपकी पीठ को बनाएंगे एकदम क्लियर, ब्राइट और सॉफ्ट। फिर चाहे शादी हो, फेस्टिवल या पार्टी – बैकलेस ब्लाउज में आपका लुक होगा बिल्कुल ग्लैमरस और आकर्षक।