शिव खोड़ी यात्रा अब होगी आसान, जल्द मिलेगी श्रद्धालुओं को यें सुविधा

नारी डेस्क : जम्मू-कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध शिव खोरी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि शिव खोरी मंदिर के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बहुप्रतीक्षित सुविधा के लिए लगभग सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कटरा और शिव खोरी, दोनों स्थानों पर हेलिपैड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत में अब कोई बड़ी बाधा नहीं है।

मनोज सिन्हा ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालुओं की यात्रा बेहद सुगम हो जाएगी, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हेलीकॉप्टर सेवा से लंबी और कठिन पैदल यात्रा का बोझ कम होगा और भक्त आसानी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद शिव खोरी क्षेत्र में तीर्थयात्रा से जुड़ी सुविधाओं में और सुधार होगा। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

