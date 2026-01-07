07 JANWEDNESDAY2026 9:30:56 PM
  Edited By Monika,
  Updated: 07 Jan, 2026 06:28 PM
24 साल की उम्र में 3 बच्चों की मां बनी ये एक्ट्रेस, बोलीं– मैं मां जैसी मां नहीं हूं

नारी डेस्क : तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा की चर्चित और दिलकश अभिनेत्री श्रीलीला इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। महज 24 साल की उम्र में तीन बच्चों को गोद लेने का फैसला कर उन्होंने सभी को चौंका दिया है। जहां एक ओर उनका फिल्मी करियर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मां बनने को लेकर दिया गया उनका बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है।

‘मैं इस बारे में बात करते हुए घबरा जाती हूं’

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्रीलीला ने अपने करियर और बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि वह फिल्मों और तीन बच्चों की देखभाल के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं इस विषय पर बात करते हुए अक्सर शब्दों की कमी महसूस करती हूं और घबरा जाती हूं, लेकिन बच्चों की देखभाल का पूरा इंतजाम है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह खुद को ‘पूरी तरह मां’ नहीं मानतीं, क्योंकि इसके पीछे एक अलग कहानी है।

आश्रम से शुरू हुआ यह सफर

श्रीलीला ने बताया कि यह सफर उनकी पहली कन्नड़ फिल्म ‘किस’ (2019) के दौरान शुरू हुआ था, जब एक डायरेक्टर उन्हें एक आश्रम ले गए। इसके बाद साल 2022 में, महज 21 साल की उम्र में, उन्होंने दो दिव्यांग बच्चों गुरु और शोभिता को गोद लिया। पिछले साल उन्होंने एक नन्ही बच्ची को भी गोद लिया, जिसके साथ उनके परिवार की संख्या तीन हो गई।

बच्चे आश्रम में रहते हैं

एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनके बच्चे फिलहाल आश्रम में ही रहते हैं। वह उनसे फोन पर बातचीत करती हैं और समय-समय पर मिलने भी जाती हैं। उन्होंने कहा, “मैं चाहती हूं कि बच्चे मेरे साथ रहें, लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संभाला गया है।

‘मैं मां जैसी मां नहीं हूं’

श्रीलीला ने यह भी बताया कि उन्होंने लंबे समय तक इस बात को निजी रखा था, लेकिन संस्था के कहने पर इसे सार्वजनिक किया ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो सकें। उन्होंने कहा, मैं किसी तरह का क्रेडिट नहीं चाहती। बस चाहती हूं कि लोग इस दिशा में सोचना शुरू करें। मैं मां जैसी मां नहीं हूं, क्योंकि इसके पीछे पूरी तरह अलग कहानी है।

एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी अव्वल

श्रीलीला न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि वह प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर भी हैं और उन्होंने एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री भी पूरी की है। फिल्मों में लगातार सफलता वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रीलीला का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह ‘गुंटूर कारम’, ‘पुष्पा 2: द रूल’ के स्पेशल सॉन्ग ‘किसिक’, ‘रॉबिनहुड’, ‘जूनियर’ और ‘मास जथारा’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अब वह अपनी तमिल डेब्यू फिल्म ‘पराशक्ति’ में शिवकार्तिकेयन के साथ नजर आएंगी, जो पोंगल पर रिलीज होगी।
 

