नॉर्मल ECG के बावजूद भी डॉक्टर को कैसे आया Heart Attack? सर्दी में क्यों खतरा, पढ़िए

नारी डेस्क : मुंबई के एक मशहूर न्यूरोसर्जन की 53 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत ने सभी को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी ECG रिपोर्ट कुछ दिन पहले सामान्य आई थी। इसके बावजूद अचानक दिल का दौरा पड़ना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या नॉर्मल ECG के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है? क्या सर्दियों में इसका खतरा ज्यादा होता है?

नॉर्मल ECG के बावजूद हार्ट अटैक कैसे?

कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ECG दिल की उस समय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है। अगर उस वक्त कोई ब्लॉकेज या गड़बड़ी एक्टिव न हो, तो रिपोर्ट सामान्य आ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल की धमनियों में फैट जमा नहीं है या भविष्य में खतरा नहीं है। कई बार साइलेंट ब्लॉकेज या अचानक थक्का जमने से हार्ट अटैक हो जाता है।

सर्दियों में दिल पर क्यों बढ़ता है दबाव?

सर्दियों में हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा देखा जाता है। इसके पीछे कई वजहें होती हैं।

ठंड में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है।

शरीर को गर्म रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

खून के थक्के जमने की संभावना बढ़ जाती है।

सर्दी, खांसी और इंफेक्शन से दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

सर्दियों में हार्ट अटैक से बचाव कैसे करें?

विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में दिल का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

ठंड से खुद को बचाकर रखें, सिर, कान और हाथ‑पैर अच्छे से ढकें

रोज हल्की‑फुल्की एक्सरसाइज या वॉक जरूर करें

शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें

ज्यादा नमक और शक्कर के सेवन से बचें

दवाइयां समय पर लेते रहें

मौसमी फल‑सब्जियां खाएं

ज्यादा कैलोरी और तले‑भुने खाने से परहेज करें

ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें।

इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत सतर्क हो जाएं।

सीने में दर्द या भारीपन होना।

सीने में जलन, चलने पर या आराम में सांस फूलना।

दिल की धड़कन तेज होना।

अचानक पसीना या बेचैनी होना।

इन लक्षणों के दिखते ही देर न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

समय पर जांच और इलाज से हार्ट अटैक के खतरे को टाला जा सकता है।

नॉर्मल ECG रिपोर्ट दिल की पूरी गारंटी नहीं होती। खासतौर पर सर्दियों में दिल की सेहत को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। जागरूकता, समय पर जांच और सही लाइफस्टाइल ही हार्ट अटैक से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।