07 JANWEDNESDAY2026 4:29:30 PM
Nari

चुप्पी भी बन सकती है सजा! संजय दत्त की बेटी ने बताया साइलेंट अब्यूज का दर्दनाक सच

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Jan, 2026 11:34 AM
चुप्पी भी बन सकती है सजा! संजय दत्त की बेटी ने बताया साइलेंट अब्यूज का दर्दनाक सच

नारी डेस्क : रिश्तों में भरोसा, बातचीत और समझ सबसे मजबूत आधार माने जाते हैं. जब दो लोग किसी रिश्ते में होते हैं, तो यह उम्मीद स्वाभाविक होती है कि वे अपनी खुशी, नाराजगी और मतभेद खुलकर साझा करेंगे। लेकिन कई बार रिश्तों में एक ऐसा तरीका अपनाया जाता है, जो बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर से बेहद नुकसानदेह होता है। इसे साइलेंट अब्यूज कहा जाता है।

क्या है साइलेंट अब्यूज?

चुप रहना हर बार गलत नहीं होता. कई बार इंसान खुद को संभालने या स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए खामोशी चुनता है. मगर जब यह चुप्पी किसी को डराने, दबाने या अपराधबोध में डालने के लिए इस्तेमाल की जाए, तब वह साइलेंट अब्यूज बन जाती है. इसमें सामने वाला बातचीत बंद कर देता है। न कॉल, न मैसेज, न जवाब बस दूरी और अनदेखी। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि गलती क्या हुई और उसे किस बात की सजा मिल रही है। न अपनी बात रखने का मौका मिलता है, न समाधान का रास्ता दिखता है. यह मौन एक अदृश्य दंड बन जाता है, जो रिश्तों में तनाव और भावनात्मक चोट पैदा करता है।

PunjabKesari

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, जानबूझकर बातचीत रोकना शांति नहीं बल्कि सजा देने का तरीका हो सकता है. यह व्यवहार सामने वाले में उलझन, असुरक्षा और आत्म-संदेह पैदा करता है. लगातार अनदेखी से व्यक्ति खुद को दोषी मानने लगता है और धीरे-धीरे अपनी आवाज दबा देता है।

यें भी पढ़ें : काली इलायची का पानी, फायदे ऐसे कि रोज़ पीने की बन जाएगी आदत

चुप्पी से सजा देने की एक कहानी

रिया और आरव एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर बात साझा करते थे. लेकिन जब भी रिया किसी मुद्दे पर असहमति जताती, आरव अचानक चुप हो जाता—न कॉल, न मैसेज. यह चुप्पी कई दिनों तक चलती। रिया खुद को दोषी मानने लगती, माफी मांगती और रोती। तब कहीं जाकर आरव बात करता। धीरे-धीरे रिया ने अपनी राय रखना बंद कर दिया, क्योंकि उसे उसी चुप्पी का डर सताने लगा।

PunjabKesari

त्रिशाला दत्त का इमोशनल संदेश

हाल ही में संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग अपनी भावनाएं जाहिर करने के बजाय खामोशी को हथियार बनाते हैं। यह संकेत दिया जाता है कि बोलना खतरनाक है और सच कहने की कीमत रिश्ते का टूटना हो सकती है। त्रिशाला ने साफ कहा कि किसी को चुप्पी से पनिशमेंट देना गलत है। यह रिश्तों को ठीक नहीं करता, बल्कि सामने वाले को भीतर से तोड़ देता है। कई लोग इसलिए सब सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने बोला, तो हालात और बिगड़ जाएंगे।

यें भी पढ़ें : केरल में तेजी से फैल रहा ये वायरस! कई लोग हो रहें शिकार, जानें कैसे होता है इंफेक्शन

आत्मसम्मान और शोषण के बीच फर्क

त्रिशाला ने यह भी समझाया कि हर चुप्पी गलत नहीं होती। अगर कोई गुस्से में है और थोड़ी देर का समय मांगता है ताकि वह कुछ गलत न कह दे, तो यह समझदारी है। लेकिन जब कोई जानबूझकर बात बंद करे ताकि दूसरा इंसान टूट जाए, तो यह पावर गेम बन जाता है। उनके शब्दों में—अपनी शांति बचाने वाली खामोशी आत्मसम्मान है, लेकिन किसी और को चोट पहुंचाने वाली चुप्पी शोषण। सच्चे रिश्ते बातचीत से मजबूत होते हैं, डर से नहीं।

PunjabKesari

निजी जीवन और सोच

त्रिशाला दत्त बचपन से कई भावनात्मक उतार-चढ़ाव से गुजरी हैं। मां के निधन के बाद उन्होंने जीवन को नए नजरिए से समझा। अमेरिका में रहने वाली त्रिशाला मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। यही वजह है कि उनकी बातें आज के युवाओं तक गहराई से पहुंचती हैं। संदेश साफ है रिश्तों में खुद को खो देना प्यार नहीं। संवाद, सम्मान और सुरक्षा ही किसी भी रिश्ते की असली पहचान है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it