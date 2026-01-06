काली इलायची का पानी, फायदे ऐसे कि रोज़ पीने की बन जाएगी आदत

नारी डेस्क : किचन में मौजूद काली इलायची सिर्फ खाने का स्वाद और खुशबू ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है। आयुर्वेद में काली इलायची को पाचन, इम्यूनिटी और डिटॉक्स के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन B3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट काली इलायची का पानी पीते हैं, तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का सही तरीका।

काली इलायची का पानी कैसे बनाएं?

सामग्री

3 काली इलायची

1 गिलास पानी

विधि

एक पैन में पानी डालकर उबाल लें।

अब इसमें काली इलायची डालकर धीमी आंच पर 5–7 मिनट तक उबालें।

जब पानी आधा रह जाए, तो गैस बंद कर दें।

पानी को छानकर कप में निकाल लें।

स्वाद के लिए चाहें तो इसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं।

इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है।

काली इलायची का पानी पीने के फायदे

पाचन को मजबूत बनाए: काली इलायची का पानी गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच की समस्या को दूर करने में मदद करता है। यह पाचन रसों को सक्रिय करता है।

मुंह की बदबू दूर करे: इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सांसों की दुर्गंध दूर करते हैं।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे: काली इलायची में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं।

लिवर को डिटॉक्स करे: रोजाना इसका सेवन शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और लिवर को साफ रखता है।



इम्यूनिटी बढ़ाए: काली इलायची का पानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे सर्दी-खांसी और संक्रमण से बचाव होता है।

वजन घटाने में सहायक: यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है।

तनाव और थकान कम करे: इसका नियमित सेवन दिमाग को शांत करता है और तनाव, चिंता व मानसिक थकान को कम करने में मदद करता है।

किन लोगों को काली इलायची का पानी नहीं पीना चाहिए?

गर्भवती महिलाएं: प्रेग्नेंसी के दौरान काली इलायची का पानी रोज़ पीना सुरक्षित नहीं माना जाता। इससे हार्मोनल बैलेंस प्रभावित हो सकता है।

लो ब्लड प्रेशर वाले लोग: काली इलायची ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। जिनका BP पहले से ही लो रहता है, उन्हें इससे चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है।

पेट के गंभीर रोगी: जिन्हें अल्सर, गैस्ट्राइटिस या एसिड रिफ्लक्स की गंभीर समस्या है, उन्हें खाली पेट इसका सेवन नुकसान पहुंचा सकता है।

एलर्जी वाले लोग: अगर आपको मसालों से एलर्जी है या काली इलायची खाने से खुजली, उल्टी या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसका सेवन न करें।

बच्चों को रोज़ नहीं दें: छोटे बच्चों को रोज़ाना काली इलायची का पानी देना सही नहीं है। कभी-कभी कम मात्रा में ही दें।

सर्जरी से पहले या बाद में: अगर आपकी हाल ही में सर्जरी हुई है या होने वाली है, तो काली इलायची का पानी न पिएं क्योंकि यह ब्लड प्रेशर और पाचन को प्रभावित कर सकता है।

ज्यादा मात्रा में सेवन करने वाले: जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर पेट में जलन, उलटी या डायरिया हो सकता है।

पीने का सही तरीका

हफ्ते में 3–4 दिन ही पिएं

एक दिन में 1 कप से ज्यादा नहीं

कोई दिक्कत हो तो तुरंत बंद करें।