06 JANTUESDAY2026 7:14:39 PM
Nari

सर्दियों में बढ़ सकती है Vaginal Dryness की समस्या, अपनाएं ये 3 घरेलू उपाय

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Jan, 2026 02:09 PM
सर्दियों में बढ़ सकती है Vaginal Dryness की समस्या, अपनाएं ये 3 घरेलू उपाय

नारी डेस्क :  सर्दियों के मौसम में कई महिलाओं को वेजाइनल ड्राइनेस यानी योनि में सूखापन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे खुजली, जलन, इरिटेशन और कभी-कभी सेक्स के दौरान दर्द की समस्या भी हो सकती है। कुछ मामलों में सेक्स के बाद ब्लीडिंग जैसी तकलीफें भी देखी जाती हैं। योनि में सूखापन न केवल असुविधाजनक होता है, बल्कि लंबे समय तक रहने पर यह संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए सर्दियों में योनि की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

वेजाइनल ड्राइनेस (Vaginal Dryness) के मुख्य कारण

हार्मोनल बदलाव: शरीर में एस्ट्रोजन (Estrogen) का स्तर कम होने पर योनि की नमी घट सकती है।
मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से ड्राइनेस बढ़ सकती है।
दवाओं के साइड-इफेक्ट्स: डिप्रेशन, कैंसर या एंटीहिस्टामाइन दवाओं के सेवन से योनि में सूखापन बढ़ सकता है।
बीमारियां: डायबिटीज, ऑटोइम्यून बीमारियां और अन्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण भी यह समस्या हो सकती है।
लाइफस्टाइल: स्मोकिंग, स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल योनि की ड्राइनेस बढ़ा सकते हैं।

PunjabKesari

वेजाइनल ड्राइनेस से बचाव के उपाय

हाइड्रेटेड रहें (Hydrated)

रोजाना 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है।
सर्दियों में गर्म सूप, दाल का पानी, नारियल पानी और ताजे फल-सब्जियों के जूस से हाइड्रेशन बनाए रखें।
हाइड्रेटेड रहने से योनि की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है और ड्राइनेस कम होती है।

यें भी पढ़ें : दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस शहर में पहुंचा, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु देखें Video

सही लुब्रिकेशन और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखें

सबंधं बनाने से पहले फोरप्ले अपनाने से योनि में प्राकृतिक नमी बढ़ती है।
जरूरत पड़ने पर वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करें।
अगर दर्द या ड्राइनेस बनी रहती है, तो गायनोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट से सलाह लें।

PunjabKesari

घरेलू और नेचुरल उपाय

दही और प्रोबायोटिक्स (Yogurt and Probiotics)

दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक (Probiotics) है जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाता है।
इससे डाइजेशन सुधरता है और योनि की हेल्थ बेहतर रहती है।
दही के अलावा पनीर, अचार और किमची का सेवन भी प्रोबायोटिक (Probiotics) सपोर्ट के लिए किया जा सकता है।

यें भी पढ़ें : केरल में तेजी से फैल रहा ये वायरस! कई लोग हो रहें शिकार, जानें कैसे होता है इंफेक्शन

विटामिन ई रिच फूड्स (Vitamin E Rich Foods)

विटामिन ई (Vitamin E) योनि में प्राकृतिक नमी बढ़ाने में मदद करता है।
एवोकाडो, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, अंडे, फिश और शकरकंद विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं।
खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में विटामिन ई (Vitamin E) की मात्रा बढ़ाना फायदेमंद होता है।

PunjabKesari

संतुलित आहार और लाइफस्टाइल

स्मोकिंग और ज्यादा स्ट्रेस से बचें।
हेल्दी और संतुलित डायट, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम योनि की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं।

सर्दियों में वेजाइनल ड्राइनेस (Vaginal Dryness) एक आम समस्या है, लेकिन सही खानपान, हाइड्रेशन और घरेलू उपायों से इसे आसानी से कम किया जा सकता है। यदि प्राकृतिक उपायों के बावजूद समस्या बनी रहे, तो गायनोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। स्वस्थ योनि न केवल आराम देती है, बल्कि संक्रमण और अन्य परेशानियों से भी बचाती है, इसलिए इस सर्दी मौसम में अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it