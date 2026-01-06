सर्दियों में बढ़ सकती है Vaginal Dryness की समस्या, अपनाएं ये 3 घरेलू उपाय

नारी डेस्क : सर्दियों के मौसम में कई महिलाओं को वेजाइनल ड्राइनेस यानी योनि में सूखापन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे खुजली, जलन, इरिटेशन और कभी-कभी सेक्स के दौरान दर्द की समस्या भी हो सकती है। कुछ मामलों में सेक्स के बाद ब्लीडिंग जैसी तकलीफें भी देखी जाती हैं। योनि में सूखापन न केवल असुविधाजनक होता है, बल्कि लंबे समय तक रहने पर यह संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए सर्दियों में योनि की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

वेजाइनल ड्राइनेस (Vaginal Dryness) के मुख्य कारण

हार्मोनल बदलाव: शरीर में एस्ट्रोजन (Estrogen) का स्तर कम होने पर योनि की नमी घट सकती है।

मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से ड्राइनेस बढ़ सकती है।

दवाओं के साइड-इफेक्ट्स: डिप्रेशन, कैंसर या एंटीहिस्टामाइन दवाओं के सेवन से योनि में सूखापन बढ़ सकता है।

बीमारियां: डायबिटीज, ऑटोइम्यून बीमारियां और अन्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण भी यह समस्या हो सकती है।

लाइफस्टाइल: स्मोकिंग, स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल योनि की ड्राइनेस बढ़ा सकते हैं।

वेजाइनल ड्राइनेस से बचाव के उपाय

हाइड्रेटेड रहें (Hydrated)

रोजाना 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है।

सर्दियों में गर्म सूप, दाल का पानी, नारियल पानी और ताजे फल-सब्जियों के जूस से हाइड्रेशन बनाए रखें।

हाइड्रेटेड रहने से योनि की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है और ड्राइनेस कम होती है।

सही लुब्रिकेशन और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखें

सबंधं बनाने से पहले फोरप्ले अपनाने से योनि में प्राकृतिक नमी बढ़ती है।

जरूरत पड़ने पर वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करें।

अगर दर्द या ड्राइनेस बनी रहती है, तो गायनोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट से सलाह लें।

घरेलू और नेचुरल उपाय

दही और प्रोबायोटिक्स (Yogurt and Probiotics)

दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक (Probiotics) है जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाता है।

इससे डाइजेशन सुधरता है और योनि की हेल्थ बेहतर रहती है।

दही के अलावा पनीर, अचार और किमची का सेवन भी प्रोबायोटिक (Probiotics) सपोर्ट के लिए किया जा सकता है।

विटामिन ई रिच फूड्स (Vitamin E Rich Foods)

विटामिन ई (Vitamin E) योनि में प्राकृतिक नमी बढ़ाने में मदद करता है।

एवोकाडो, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, अंडे, फिश और शकरकंद विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं।

खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में विटामिन ई (Vitamin E) की मात्रा बढ़ाना फायदेमंद होता है।

संतुलित आहार और लाइफस्टाइल

स्मोकिंग और ज्यादा स्ट्रेस से बचें।

हेल्दी और संतुलित डायट, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम योनि की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं।

सर्दियों में वेजाइनल ड्राइनेस (Vaginal Dryness) एक आम समस्या है, लेकिन सही खानपान, हाइड्रेशन और घरेलू उपायों से इसे आसानी से कम किया जा सकता है। यदि प्राकृतिक उपायों के बावजूद समस्या बनी रहे, तो गायनोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। स्वस्थ योनि न केवल आराम देती है, बल्कि संक्रमण और अन्य परेशानियों से भी बचाती है, इसलिए इस सर्दी मौसम में अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें।