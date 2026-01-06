06 JANTUESDAY2026 7:10:29 PM
Nari

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस शहर में पहुंचा, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु देखें Video

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Jan, 2026 12:55 PM
दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस शहर में पहुंचा, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु देखें Video

नारी डेस्क : दुनिया का सबसे विशाल और 210 टन वजनी शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से करीब एक महीने पहले रवाना हुआ था, लेकिन अब यह बिहार के गोपालगंज में फंस गया है। भारी वजन और विशाल आकार के कारण इसके आगे बढ़ने में समस्या आ रही है, वहीं श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं।

गोपालगंज में फंसा शिवलिंग

गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर पिछले दो दिनों से यह विशालकाय शिवलिंग खड़ा है। इसका वजन 210 टन और लंबाई-ऊंचाई दोनों 33 फीट है। इसे मोतिहारी के कैथवलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाना है। शिवलिंग को महाबलीपुरम से मोतिहारी तक पहुंचाने के लिए अभी कई किलोमीटर का सफर तय करना है, लेकिन रास्ते में गंडक नदी पर स्थित जर्जर डुमरिया घाट पुल एक बड़ी चुनौती बन गया है।

#WATCH | Gopalganj, Bihar: The world's largest Shivling from Tamil Nadu has reached Gopalganj and is on its way to the Virat Ramayan Temple in Motihari, drawing many devotees. pic.twitter.com/MLG65xkEJM

— ANI (@ANI) January 4, 2026

यें भी पढ़ें : नीट की तैयारी कर रही छात्रा की दर्दनाक मौत, ये सब्जी खाने से दिमाग में बन गईं 25 गांठें

 

प्रशासन ने किया निरीक्षण और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

गोपालगंज के डीएम (DM) और एसपी (SP) ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक संचालन में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। डीएम (DM) ने बताया कि जिस ट्रक पर शिवलिंग लाया जा रहा है, उसमें 110 पहिए हैं और ट्रक का वजन करीब 160 टन है। कुल मिलाकर यह परिवहन लगभग 350 टन का है। इंजीनियरों की टीम डुमरिया घाट पुल का निरीक्षण कर यह तय करेगी कि शिवलिंग को सुरक्षित रूप से पुल पार कराया जा सके।

PunjabKesari

यें भी पढ़ें : जापानी जानवर में मिला ऐसा बैक्टीरिया जो करेगा Cancer को जड़ से खत्म !

 

श्रद्धालुओं का हुजूम और ट्रैफिक की दिक्कत

गोपालगंज में शिवलिंग के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ और सड़क जाम के कारण ट्रैफिक संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस जवान शिफ्ट में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण कर रहे हैं।

Visuals of one of the world's largest Shivling being taken to Bihar's Motihari.pic.twitter.com/uCBbiQMyK5

— News Arena India (@NewsArenaIndia) January 5, 2026

विराट रामायण मंदिर में होगी स्थापना

शिवलिंग को मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड और पटना की महावीर मंदिर कमेटी द्वारा कराया जा रहा है। विशाल आकार और भारी वजन के कारण शिवलिंग गोपालगंज में कई दिनों तक फंसा रह सकता है। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और इसे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it