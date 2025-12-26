27 DECSATURDAY2025 3:29:50 AM
Nari

जापानी जानवर में मिला बैक्टीरिया, जो कैंसर को जड़ से कर सकता है खत्म

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Dec, 2025 06:19 PM
जापानी जानवर में मिला बैक्टीरिया, जो कैंसर को जड़ से कर सकता है खत्म

नारी डेस्क : वैज्ञानिकों ने एक अनोखी खोज की है। जापानी ट्री फ्रॉग (Dryophytes japonicus) के आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ने कैंसर से लड़ने में चूहों पर आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए। इस बैक्टीरिया ने ट्यूमर को पूरी तरह खत्म कर दिया, वह भी बिना गंभीर साइड इफेक्ट के। यह शोध ‘Gut Microbes’ जर्नल में प्रकाशित हुआ है और कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाता है।

जानें खोज कैसे हुई

मेंढक, छिपकली और अन्य सरीसृप कम कैंसर से प्रभावित होते हैं। जापान के एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनके आंत के बैक्टीरिया में कैंसर रोधी गुण हो सकते हैं। उन्होंने 45 अलग-अलग बैक्टीरिया चुने। इनमें से 9 ने कैंसर पर अच्छा असर दिखाया। सबसे प्रभावशाली बैक्टीरिया था इविंगेला अमेरिकाना (Ewingella americana), जो जापानी मेंढक के आंत में पाया जाता है।

PunjabKesari

मेंढक में मिले बैक्टीरिया का कमाल

एक ही डोज देने पर चूहों के ट्यूमर पूरी तरह गायब हो गए।
30 दिन बाद नए कैंसर सेल डाले गए, लेकिन अगले महीने तक ट्यूमर नहीं बने।
यह बैक्टीरिया दो तरीकों से काम करता है। सीधे ट्यूमर पर हमला और शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करना।
कम ऑक्सीजन वाले ट्यूमर में भी यह प्रभावी रहा, जहां सामान्य कीमोथेरेपी कम असर करती है।

यें भी पढ़ें : Diabetes Patients की थाली में होगी ये चीजें तो कंट्रोल रहेगा Insulin लेवल

सुरक्षा और तुलना

चूहों में यह बैक्टीरिया जल्दी खून से साफ हो गया।
यह डॉक्सोरूबिसिन जैसी कीमोथेरेपी दवा से भी ज्यादा प्रभावी था।
लंबे समय तक कोई नुकसान नहीं हुआ और स्वस्थ अंगों पर असर नहीं पड़ा।
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बैक्टीरिया भविष्य में क्लिनिकल ट्रायल के लिए सुरक्षित विकल्प हो सकता है। हालांकि, यह खोज अभी केवल चूहों पर हुई है। इंसानों पर असर देखने के लिए और परीक्षण जरूरी हैं।

PunjabKesari

बैक्टीरिया की भविष्य में उपयोग की संभावनाएं

ब्लैडर कैंसर में बैक्टीरिया थेरेपी पहले से उपयोग में है।
इस खोज से मेंढक और अन्य जीवों से नई दवाओं की संभावना खुलती है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकृति की जैव विविधता में अभी भी कई छिपी दवाएं मौजूद हैं, जिन्हें बचाना जरूरी है।

यें भी पढ़ें : प्राचीन समय में बाल धोने के सख्त नियम क्यों थे? जानें इसके पीछे कारण

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it