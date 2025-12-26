27 DECSATURDAY2025 3:33:44 AM
Nari

प्राचीन समय में बाल धोने के सख्त नियम क्यों थे? जानें इसके पीछे कारण

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Dec, 2025 05:35 PM
प्राचीन समय में बाल धोने के सख्त नियम क्यों थे? जानें इसके पीछे कारण

नारी डेस्क : प्राचीन समय में बाल धोना केवल सफ़ाई का काम नहीं माना जाता था। इसे स्वास्थ्य, शरीर की ऊर्जा और प्राकृतिक संतुलन से जोड़कर देखा जाता था। लोगों का मानना था कि बाल शरीर की जीवन शक्ति और स्मृति से जुड़े होते हैं। इसलिए गलत समय पर या बीमारी के दौरान बाल धोने से शरीर कमजोर हो सकता है। ये नियम केवल अंधविश्वास नहीं थे, बल्कि अनुभव और प्रकृति की समझ पर आधारित थे।

बाल क्यों माने जाते थे जीवन शक्ति का प्रतीक?

प्राचीन संस्कृतियों में बालों को साधारण रेशे नहीं माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि बालों में व्यक्ति की ऊर्जा, याददाश्त और ताकत बसती है। बालों की सही देखभाल से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। इसी वजह से उपवास, शोक, प्रार्थना या बीमारी के समय बाल धोने से परहेज किया जाता था। माना जाता था कि सिर की त्वचा पर मौजूद प्राकृतिक तेल और गर्मी शरीर को सुरक्षा देते हैं, और उन्हें अचानक हटाने से संतुलन बिगड़ सकता है।

PunjabKesari

आधुनिक दवाओं से पहले कैसे बने नियम?

जब शैम्पू, एंटीबायोटिक और डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं थे, तब लोग अपने अनुभवों से सीखते थे। उन्होंने देखा कि ठंड में बाल धोने से सिरदर्द हो जाता है, रात में धोने से सर्दी-जुकाम हो सकता है और बुखार में बाल धोने से हालत बिगड़ जाती है। इसलिए सिर की त्वचा के प्राकृतिक तेल को बहुत जरूरी माना गया। बार-बार बाल धोने से ये तेल निकल जाते थे, जिससे ठंड और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। यही कारण है कि पहले बाल धोने से पहले तेल लगाना जरूरी माना जाता था।

यें भी पढ़ें : हिंदू शख्स की हत्या पर बड़ी Janhvi Kapoor, कहा-दोगलापन बंद करो

पानी से जुड़ी सावधानियां

पहले नदियों, तालाबों और कुओं का पानी पूरी तरह साफ नहीं होता था। बाल धोने के लिए लोगों को ठंडे पानी और खुली हवा में काफी समय बिताना पड़ता था। इसीलिए सुबह बाल धोना बेहतर माना जाता था, ताकि धूप में बाल जल्दी सूख जाएं। शाम या रात में, खासकर सर्दियों में, बाल धोने से मना किया जाता था क्योंकि गीले बालों से सिर ठंडा रह जाता था और सिरदर्द या कमजोरी हो सकती थी।

PunjabKesari

प्राकृतिक लय के अनुसार दिनचर्या

प्राचीन जीवन चंद्रमा की कलाओं, ऋतुओं और खेती के समय के अनुसार चलता था। बाल धोने के नियम भी इन्हीं प्राकृतिक चक्रों पर आधारित थे। मासिक धर्म, उपवास या शोक के दौरान बाल धोने में देरी की जाती थी, क्योंकि उस समय शरीर पहले से ही अंदरूनी बदलावों से गुजर रहा होता था। बाल धोने को शरीर पर अतिरिक्त बोझ माना जाता था।

यें भी पढ़ें : क्या सुबह-शाम की पूजा के बाद हर पेड़ के पास दीया जलाना चाहिए? जानें यहां

सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व

बाल सामाजिक पहचान का भी हिस्सा थे। शादी, उम्र, शोक या धार्मिक जीवन में बालों से जुड़ी अलग-अलग परंपराएं थीं। कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से पहले बाल धोना पवित्रता और तैयारी का संकेत माना जाता था। वहीं अनुष्ठान के बाद तुरंत बाल न धोना यह दर्शाता था कि उस आध्यात्मिक अनुभव को बनाए रखना जरूरी है।

PunjabKesari

आज भी ये नियम क्यों याद हैं?

जो नियम आज सख्त लगते हैं, वे कभी स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। समय के साथ कारण भले ही भूल गए हों, लेकिन आदतें बनी रहीं। आज साफ पानी, आधुनिक शैम्पू और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी बाल धोने से पहले तेल लगाना, रात में बाल न धोना और बीमारी में आराम करना जैसी परंपराएं आज भी कई घरों में अपनाई जाती हैं।

यें भी पढ़ें : Diabetes Patients की थाली में होगी ये चीजें तो कंट्रोल रहेगा Insulin लेवल

प्राचीन समय में बाल धोना केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं था। इसे शरीर की ऊर्जा, स्वास्थ्य और संतुलन से जोड़ा जाता था। बालों की देखभाल को शरीर की ताकत बनाए रखने का तरीका माना जाता था। यही कारण है कि आज भी कई परिवार इन परंपराओं को सम्मान के साथ निभाते हैं।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it