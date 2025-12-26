हिंदू शख्स की हत्या पर बड़ी Janhvi Kapoor, कहा-दोगलापन बंद करो

नारी डेस्क : बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर न सिर्फ अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं, बल्कि देश-विदेश के संवेदनशील मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए भी लोकप्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश के मयमनसिंह में 27 साल के दीपू चंद्र दास की क्रूर हत्या पर प्रतिक्रिया दी और इसे “नरसंहार” करार दिया।
जाह्नवी कपूर का बयान
जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह बर्बरता है। ये नरसंहार है और कोई अलग-थलग घटना नहीं। अगर आपको इस अमानवीय पब्लिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें।
एक्ट्रेस ने आगे जोर देकर कहा
अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता, तो यही दोगलापन हमें तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही घटनाओं पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जा रहे हैं। किसी भी रूप में मौजूद उग्रवाद की निंदा और विरोध करना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत को भूल जाएं।
जानें पूरा मामला
बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और फिर पेड़ पर बांधकर जला दिया। दीपू चंद्र दास हिंदू समुदाय के थे और कपड़ा कारखाने में काम करते थे। कथित तौर पर उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। इस घटना में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जाह्नवी कपूर का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। वह जल्द ही राम चरण स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ में नजर आएंगी, जिसे लेकर फैंस में खासा उत्साह है। यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और जाह्नवी के करियर के लिए इसे एक अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है।