27 DECSATURDAY2025 3:31:54 AM
Nari

हिंदू शख्स की हत्या पर बड़ी Janhvi Kapoor, कहा-दोगलापन बंद करो

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Dec, 2025 02:07 PM
हिंदू शख्स की हत्या पर बड़ी Janhvi Kapoor, कहा-दोगलापन बंद करो

नारी डेस्क : बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर न सिर्फ अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं, बल्कि देश-विदेश के संवेदनशील मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए भी लोकप्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश के मयमनसिंह में 27 साल के दीपू चंद्र दास की क्रूर हत्या पर प्रतिक्रिया दी और इसे “नरसंहार” करार दिया।

जाह्नवी कपूर का बयान

जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह बर्बरता है। ये नरसंहार है और कोई अलग-थलग घटना नहीं। अगर आपको इस अमानवीय पब्लिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें।

PunjabKesari

एक्ट्रेस ने आगे जोर देकर कहा

अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता, तो यही दोगलापन हमें तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही घटनाओं पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जा रहे हैं। किसी भी रूप में मौजूद उग्रवाद की निंदा और विरोध करना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत को भूल जाएं।

यें भी पढ़ें : मेरे डोनेटेड स्पर्म से पैदा हुए बच्चों का भी मेरी संपत्ति पर होगा हक, जानें कौन हैं 106 बच्चों के पिता

जानें पूरा मामला

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और फिर पेड़ पर बांधकर जला दिया। दीपू चंद्र दास हिंदू समुदाय के थे और कपड़ा कारखाने में काम करते थे। कथित तौर पर उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। इस घटना में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।

PunjabKesari

जाह्नवी कपूर का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। वह जल्द ही राम चरण स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ में नजर आएंगी, जिसे लेकर फैंस में खासा उत्साह है। यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और जाह्नवी के करियर के लिए इसे एक अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it