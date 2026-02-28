बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल फिर से सुर्खियों में, Ekta Kapoor के साथ दोस्ती देखकर फैंस भी हुए हैरान

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वे टीवी इंडस्ट्री की बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर की पक्की सहेली बनकर नजर आ रही हैं। हाल ही में तान्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी और एकता की दोस्ती और प्यार देखने को मिल रहा है।

तान्या और एकता की दोस्ती कैसे हुई शुरू

तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 के दौरान अपने अंदाज और स्टाइल से सबका ध्यान खींचा था। उसी दौरान उनकी मुलाकात टीवी इंडस्ट्री की सुपरप्रोड्यूसर एकता कपूर से हुई। मुलाकात के दौरान ही एकता ने तान्या को उनके साथ काम करने का ऑफर दिया था। अब दोनों एक बार फिर साथ में नजर आ रही हैं और उन्होंने वीडियो में अपने जुड़ाव और काम करने की खुशी शेयर की।

एकता कपूर के घर पर मुलाकात

हाल ही में तान्या ने एकता कपूर से मिलने के लिए उनके घर का रुख किया। साथ में वह बकलावा और कई गिफ्ट्स लेकर गईं। दोनों ने मिलकर मजेदार वीडियो बनाया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तान्या और एकता के बीच परिवार जैसा रिश्ता और गहरा भरोसा है। वीडियो में एकता कपूर ने कहा कि तान्या के अंदर बहुत ब्राइट फ्यूचर है और वे जल्दी ही एक अच्छी हीरोइन बनेंगी।

एकता ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ

वीडियो में एकता कपूर ने कहा, "तान्या के साथ हमारा जुड़ाव अब शुरू हो रहा है और यह लंबा चलेगा, जैसे परिवार में होता है।" तान्या भी वीडियो में बहुत खुश नजर आईं और उन्होंने लिखा कि एकता मैम के साथ काम करना उनका सपना था और अब यह सच हो रहा है। फैंस को यह रिश्ता देखकर ऐसा लगता है जैसे मां-बेटी या बड़ी बहन-छोटी बहन का प्यार हो।

फैंस की खुशी और उत्साह

एकता कपूर और तान्या के इस रिश्ते को देखकर उनके फैंस बेहद खुश हैं। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह दोस्ती कितनी प्यारी है और तान्या की मेहनत रंग लाई। कई फैंस मजाक में कह रहे हैं कि तान्या अब बालाजी फैमिली की सदस्य बन गई हैं। फैंस उत्सुक हैं कि जल्द ही तान्या का एकता कपूर के साथ नया प्रोजेक्ट कैसा होगा।

तान्या और एकता का नया प्रोजेक्ट

वीडियो में एकता कपूर ने बताया कि तान्या को उन्होंने लिखित तौर पर रोल ऑफर किया है। हालांकि प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक और जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन यह तय है कि जल्द ही फैंस तान्या को एकता कपूर के प्रोडक्शन में देखेंगे। इस नए काम और दोस्ती की वजह से दोनों के फैंस बेहद उत्साहित हैं।