अपनी हरकतों से बाज नहीं आती राखी सावंत, बाउंसर ने धक्के मारकर बिग बॉस के घर से निकाला बाहर

  17 Feb, 2026 05:50 PM
नारी डेस्क: लगता है कि एक्ट्रेस राखी सावंत बिग बॉस मराठी सीज़न 6 के घर में मुश्किल में पड़ गई हैं। रियलिटी शो के एक नए प्रोमो ने दर्शकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें राखी को उनके एक ड्रामैटिक गुस्से के दौरान कथित तौर पर हद पार करने के बाद बाउंसर घसीटकर बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं  बिग बॉस ने भी उन्हें जमकर फटकार लगाई है। 


राखी ने शो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी और कई लोगों का मानना ​​था कि उनके आने से सीज़न की TRP बढ़ेगी। घर के अंदर कदम रखते ही, खुद को 'ड्रामा क्वीन' कहने वाली राखी ने अपनी हरकतों से ध्यान खींचते हुए विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके नए काम ने घरवालों और मेकर्स दोनों को परेशान कर दिया है। गुस्से में बिग बॉस को उन्हें डांटते और कन्फेशन रूम में बुलाते हुए सुना गया।


बिग बॉस राखी से कहते हैं-  “तुमने घर के साथ क्या किया है? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यहां तक ​​कि होस्ट (रितेश देशमुख) ने भी एक्शन के लिए कहा है।” फिर वह सिक्योरिटी को उसे हटाने का ऑर्डर देते हैं। जवाब में, राखी अपनी बात रखती हुई दिखती हैं। वह पूछती हैं कि उन्होंने क्या गलती की और रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें एविक्ट न किया जाए। माफी मांगने के बावजूद, बिग बॉस पर कोई असर नहीं होता। इसके तुरंत बाद काले कपड़े पहने दो आदमी घर में घुसते हैं और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हुए दिखते हैं, जबकि वह रिक्वेस्ट करती है कि वह जाना नहीं चाहती।


नाटकीय दृश्यों ने ऑनलाइन तीव्र प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां कुछ दर्शक इस घटनाक्रम से हैरान थे, वहीं अन्य ने सवाल उठाया कि क्या यह सीक्वेंस शो के लिए चर्चा पैदा करने के लिए स्क्रिप्टेड था। कई यूजर्स ने अनुमान लगाया कि यह घटना जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध मोड़ हो सकती है। क्या राखी सच में बेघर हो गई हैं या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा, यह देखना बाकी है। हालांकि, इस विवाद ने उन्हें एक बार फिर वायरल कर दिया है।

