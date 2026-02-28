01 MARSUNDAY2026 10:05:46 PM
कंगना रनौत का फिर दिखा रॉयल अंदाज,  पटोला साड़ी में लगी बला की खूबसूरत

  • Updated: 28 Feb, 2026 02:07 PM
नारी डेस्क: एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने शनिवार को ट्रेडिशनल पटोला साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं। साथ ही उन्होंने राइजिंग भारत समिट 2026 की कुछ झलकियां भी शेयर कीं। कंगना ने पोस्ट को कैप्शन देते हुए कहा- “राइजिंग भारत समिट 2026 जब भी मौका मिले ज़रूर देखें।” तस्वीरों में, कंगना एक वाइब्रेंट लाल और पीले रंग की पटोला साड़ी पहने हुए दिख रही हैं, जिस पर बारीक ज्योमेट्रिक पैटर्न हैं, और इसके साथ एक रिच लाल ब्लाउज़ है जिसकी स्लीव्स पर गोल्ड डिटेलिंग है।

कंगना ने अपने लुक को मोतियों और हरे पत्थरों से सजे हुए ट्रेडिशनल झुमकों के साथ एक हल्की बिंदी और एक गोल्ड रिस्टवॉच के साथ पूरा किया। आधे खुले और करीने से बंधे बालों के सा  मिनिमल मेकअप के साथ, कंगना ग्रेस और एलिगेंस दिखा रही थीं। अपनी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा बोलने वाली एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लोगों को ज़ॉम्बी से दूर रहने की सलाह दी थी, यह कहना भूल जाइए कि बहुत से लोग “बिना किसी एम्बिशन या इमोशनल इंटेलिजेंस के घूम रहे हैं।” 

एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग स्किल्स के अलावा, अपने बेबाक विचारों के लिए भी जानी जाती हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के ज़रिए अपने फॉलोअर्स के साथ मोटिवेशनल और फिलॉसॉफिकल विचार शेयर करती हुई देखी जाती हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर, कंगना ने गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू किया और दो दशकों से ज़्यादा समय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं।वह 2013 में क्वीन से स्टारडम तक पहुंचीं, जिसने उनकी एक्टिंग काबिलियत साबित की। हाल के सालों में, कंगना का झुकाव पॉलिटिक्स की ओर भी हुआ है और उन्होंने एक हैरान करने वाला बदलाव किया है। भारतीय जनता पार्टी की मेंबर के तौर पर, एक्ट्रेस अभी मंडी, हिमाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं। 
 

