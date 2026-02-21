01 MARSUNDAY2026 10:14:40 PM
Nari

प्रेग्नेंसी की अफवाहों को लेकर भड़की सरगुन मेहता, बोली- बेबुनियाद खबरें फैलाना बंद करो

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Feb, 2026 04:21 PM
प्रेग्नेंसी की अफवाहों को लेकर भड़की सरगुन मेहता, बोली- बेबुनियाद खबरें फैलाना बंद करो

नारी डेस्क: एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने आखिरकार उन अटकलों पर रिएक्शन दिया है कि वह शादी के 12 साल बाद अपने पति रवि दुबे के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, सरगुन ने बताया कि ऐसी कोई भी खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने आगे मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पिछले 2 सालों से प्रेग्नेंट हैं।

PunjabKesari
इसे एक लंबी प्रेग्नेंसी कहकर मज़ाक उड़ाते हुए, 'क़िस्मत' एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, -"लगता है न्यूज़ को हमारी प्रेग्नेंसी के बारे में पिछले 2 सालों से पहले पता है। उनके मुताबिक मैं प्रेग्नेंट हूं। यह एक लंबी प्रेग्नेंसी है! (sic)" सरगुन ने आगे सभी से ऐसी झूठी बातें फैलाना बंद करने की अपील की और उन्हें सलाह दी कि कुछ भी लिखने से पहले बस उनसे खबर कन्फर्म कर लें। फोटो-शेयरिंग ऐप पर उन्होंने लिखा- "बस शांत हो जाओ और बेबुनियाद खबरें फैलाना बंद करो। इसके बारे में लिखने से पहले हमसे या हमारी टीम से पूछ लो कि खबर असली है या नहीं।"

PunjabKesari

कैप्शन में अपनी निराशा भी ज़ाहिर करते हुए, 'सौंकण सौंकण' एक्ट्रेस ने शेयर किया- "आपको प्रेग्नेंसी के बारे में कैसे पता चला जिसके बारे में मुझे और रवि को पता नहीं है? इसे रोको.. प्लीज़ (sic)," इसके बाद हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लिखा। बात को हल्के-फुल्के अंदाज में रखते हुए, रवि ने हंसने और आंसू वाले इमोजी के साथ कमेंट किया- "कैप्शन।" यह पहली बार नहीं है जब कपल की प्रेग्नेंसी के बारे में सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं। समय-समय पर, इन दोनों के पेरेंट बनने की अफवाहें इंटरनेट पर आती रहती हैं।


जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि सरगुन और रवि पहली बार 2009 में पॉपुलर शो “12/24 करोल बाग” के सेट पर मिले थे, जहां उन्होंने पति-पत्नी का रोल किया था। शूटिंग के दौरान वे दोस्त बन गए और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, रवि ने नेशनल टीवी पर एक लाइव शो के दौरान सरगुन को प्रपोज़ किया। आखिरकार इस कपल ने 7 दिसंबर 2013 को एक ग्रैंड पंजाबी वेडिंग की और तब से रिलेशनशिप गोल्स पूरे कर रहे हैं।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it