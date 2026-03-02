10 MARTUESDAY2026 2:38:01 PM
अली खामेनेई की मौत पर  Farhana Bhatt ने जताया दुख, सोशल मीडिया पर भड़क उठे लोग

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Mar, 2026 04:44 PM
नारी डेस्क:  मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई, जिसने दुनिया भर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं। इसी बीच ‘बिग बॉस 19’ से पहचान बनाने वाली फरहाना भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह खामेनेई की मौत पर दुख जताती नजर आ रही हैं।

फरहाना ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत के दौरान फरहाना भट्ट ने कहा कि अली खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वह लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनके जाने से कई लोगों को गहरा दुख पहुंचा है। फरहाना ने यह भी कहा कि नमाज के दौरान उन्हें इस खबर से काफी भावनात्मक झटका लगा। उनके मुताबिक, कुछ लोगों के लिए खामेनेई एक मार्गदर्शक और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक थे, इसलिए उनकी मौत ने कई समर्थकों को आहत किया है।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया फरहाना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया, तो कई यूजर्स ने उनकी आलोचना की। कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि ऐसे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर टिप्पणी करने से पहले पूरी जानकारी होना जरूरी है। कुछ लोगों ने इसे मानवता और राजनीति से जुड़ा मामला बताते हुए फरहाना के बयान पर सवाल उठाए। वहीं कुछ कमेंट्स में तीखी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया।

क्यों बन गया मुद्दा?

अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं पर सेलिब्रिटीज के बयान अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हर बयान तेजी से वायरल हो जाता है और लोग अपनी-अपनी सोच के मुताबिक प्रतिक्रिया देते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक तरफ भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, वहीं दूसरी ओर आलोचना और असहमति भी सामने आई।

अली खामेनेई की मौत को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग राय सामने आ रही है। फरहाना भट्ट का बयान भी इसी बहस का हिस्सा बन गया है। यह मामला दिखाता है कि संवेदनशील मुद्दों पर दिए गए सार्वजनिक बयान किस तरह सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा और विवाद का कारण बन सकते हैं।  

