10 MARTUESDAY2026 2:44:05 PM
Nari

ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमले में उनकी 14 महीने की पोती का भी निधन,परिवार पर टूटा दुख का पहाड़

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Mar, 2026 12:06 PM
ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमले में उनकी 14 महीने की पोती का भी निधन,परिवार पर टूटा दुख का पहाड़

नारी डेस्क:  ईरान के सुप्रीम लीडर पर हुए हालिया हमले ने पूरे देश और उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना में उनकी 14 महीने की मासूम पोती भी शहीद हो गई, जिससे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी छोटी उम्र में एक नन्हीं जान खोने की खबर ने न सिर्फ परिवार को हिला दिया, बल्कि आम जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी संवेदनाएं जगाई हैं। इस हमले की सूचना के तुरंत बाद परिवार में मातम छा गया और सदमे में सभी शोक व्यक्त करने लगे। बच्चों की मासूमियत और परिवार की संवेदनशीलता को देखते हुए इस त्रासदी ने हर किसी के दिल को झकझोर दिया है। लोग सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों के जरिए परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना ने यह भी याद दिलाया कि युद्ध और हिंसा न केवल राजनीतिक परिणाम लाते हैं, बल्कि मासूमों और परिवारों के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल देते हैं।

परिवार और वरिष्ठ अधिकारियों के नुकसान की खबर

हमले में न केवल खामेनेई की मौत हुई, बल्कि उनकी दुनिया भर में चर्चित पारिवारिक तस्वीर भी बदल गई – उनकी बेटी, दामाद और 14 महीने की पोती भी शहीद हुई। इस खबर ने न सिर्फ राजनीतिक बोझ बढ़ाया है, बल्कि मानवीय स्तर पर भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है।

ये भी पढ़ें:  हमले से दुबई की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, हर दिन हो सकता है इतने रुपये का नुकसान

ईरान में राजनीतिक हलचल और प्रतिक्रिया

खामेनेई की मौत के बाद ईरान में अलग‑अलग शहरों में मातम और विरोध प्रदर्शनों की खबरें आई हैं। लोग सड़क पर उतर आए हैं और अपने नेता के लिए शोक प्रकट कर रहे हैं। आईआरजीसी (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स) ने भी हमले को “गैरकानूनी और अवैध” बताया है और अपने दुश्मनों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है।

अंतरराष्ट्रीय असर और तनाव का बढ़ना

इस घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव और भी बढ़ गया है। अमेरिका और इज़राइल ने हमलों को “आपराधिक ताकतों को कमजोर करने” का दावा किया है, जबकि ईरान ने इसे “घृणित आक्रमण” बताया है। यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों ने भी इस मुद्दे पर अलग‑अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिति और जटिल हो गई है।

क्या कहा गया?

ईरानी मीडिया ने पुष्टि की कि सुप्रीम नेता की मृत्यु हो गई है और देश में शोक की स्थिति है। इस हमले से वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और मध्य पूर्व की स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। युद्ध स्थितियों में अस्थिरता और बड़ा राजनीतिक बदलाव अब ईरान के भविष्य को प्रभावित करेगा। यह खबर अलग-अलग देशों के प्रमुख समाचार संगठनों और ईरानी सरकारी स्रोतों के आधार पर रिपोर्ट की जा रही है, और फिलहाल यह वैश्विक भूराजनीति के इतिहास में एक बड़ी घटना मानी जा रही है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it