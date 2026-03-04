10 MARTUESDAY2026 2:55:56 PM
दुनिया का सबसे महंगा रंग, जिसकी कीमत सोना-चांदी से भी ज्यादा!

  • Updated: 04 Mar, 2026 12:17 PM
दुनिया का सबसे महंगा रंग, जिसकी कीमत सोना-चांदी से भी ज्यादा!

 नारी डेस्क:  इतिहास में कई रंगों को उनकी दुर्लभता और खूबसूरती के कारण बेहद महंगा माना गया है। इनमें सबसे खास और मूल्यवान है लैपिस लाजुली से बनने वाला नीला रंग, जिसे अल्ट्रामरीन कहा जाता है। शुद्ध और प्राकृतिक रूप में तैयार होने पर इसका 1 ग्राम का मूल्य 80,000 रुपये या उससे भी अधिक तक पहुँच सकता है।

लैपिस लाजुली क्या है?

लैपिस लाजुली कोई आम रंग नहीं, बल्कि एक कीमती पत्थर है। इसका रंग गहरा, चमकीला नीला होता है और इसमें अक्सर सुनहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे पाइराइट खनिज के कारण होते हैं, जो इसे तारों भरे आकाश जैसा रूप देते हैं। इतिहासकारों के अनुसार लैपिस लाजुली की सबसे प्राचीन खदानें अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र में पाई जाती हैं। वहां से यह पत्थर हजारों साल पहले मिस्र, मेसोपोटामिया और बाद में यूरोप तक पहुंचा।

अल्ट्रामरीन का अर्थ और महंगा होने का कारण

लैटिन भाषा में ‘Ultramarinus’ का अर्थ है – ‘समंदर के पार से आया’। यही शब्द आगे चलकर अल्ट्रामरीन बना। चूंकि यह रंग यूरोप में नहीं मिलता था और एशिया से मंगवाना पड़ता था, इसलिए इसकी कीमत बहुत ऊंची थी। मध्यकालीन यूरोप में अल्ट्रामरीन रंग बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली थी। पत्थर को बारीक पीसकर रसायनों और तेलों के साथ कई चरणों में शुद्ध किया जाता था। तभी जाकर शुद्ध नीला पिगमेंट प्राप्त होता था। यही वजह थी कि इसका एक छोटा सा हिस्सा भी अत्यंत महंगा पड़ता था।

धार्मिक और कला जगत में महत्व

14वीं से 16वीं सदी के दौरान यूरोप में धार्मिक चित्रों में अल्ट्रामरीन का विशेष महत्व था। खासकर मदर मैरी के कपड़े रंगने के लिए इस रंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसे पवित्रता, सम्मान और दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। महान कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो ने भी अपने धार्मिक चित्रों में अल्ट्रामरीन का प्रयोग किया। इसकी ऊंची कीमत के कारण कलाकार अक्सर ग्राहकों से अलग से भुगतान की मांग करते थे।

ये भी पढ़ें:  होली खेलते समय लग जाए चोट या खरोंच तो करें ये काम,नहीं होगा इंफेक्शन

1 ग्राम की कीमत 80,000 रुपये क्यों?

आज भी अगर शुद्ध, प्राकृतिक लैपिस लाजुली से पारंपरिक तरीके से अल्ट्रामरीन रंग बनाया जाए, तो इसकी कीमत बहुत ऊंची हो सकती है। इसके मुख्य कारण हैं:

सीमित खनन क्षेत्र: उच्च गुणवत्ता वाला लैपिस लाजुली बहुत कम जगहों पर मिलता है।

जटिल शुद्धिकरण प्रक्रिया: पत्थर से रंग निकालना तकनीकी और समय-साध्य प्रक्रिया है।

कला बाजार में मांग: पारंपरिक कलाकार और संग्रहकर्ता प्राकृतिक पिगमेंट को प्राथमिकता देते हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य: यह सिर्फ रंग नहीं, बल्कि विरासत का हिस्सा है।

हालांकि 19वीं सदी में इसका कृत्रिम संस्करण विकसित हो गया, जिससे आम कलाकारों के लिए नीला रंग सुलभ हो गया। लेकिन प्राकृतिक अल्ट्रामरीन आज भी लक्ष्ज़री आर्ट मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है।

दुनिया के अन्य महंगे रंग

टायरियन पर्पल: प्राचीन काल में समुद्री घोंघों से बनाया जाता था। हजारों घोंघों से थोड़ी मात्रा ही निकलती थी। इसे केवल शाही वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

कोचीनियल रेड: कीटों से बनाया जाने वाला रंग, स्पेनिश उपनिवेश काल में चांदी के बाद सबसे मूल्यवान निर्यात माना जाता था।

केसरिया: हजारों केसर के फूलों से बहुत कम रंग मिलता था। उत्पादन मुश्किल और सीमित था।

भारतीय पीला: विशेष आहार पर पाली गई गायों के मूत्र से तैयार किया जाता था। इसकी चमक और पारदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था।

विज्ञान बनाम परंपरा

औद्योगिक क्रांति और रासायनिक विज्ञान के विकास के बाद कई महंगे प्राकृतिक रंगों के सस्ते कृत्रिम विकल्प तैयार हुए। इससे कला जगत में क्रांति आई और कलाकार अब दुर्लभ स्रोतों पर निर्भर नहीं रहे। लेकिन प्राकृतिक रंगों की गहराई, चमक और ऐतिहासिक महत्व आज भी कृत्रिम रंगों से अलग और अधिक मूल्यवान है।

लैपिस लाजुली क्यों खास है?

लैपिस लाजुली दुनिया के सबसे प्राचीन व्यापारिक खनिजों में से एक है। मिस्र के फराओ से लेकर यूरोपीय पुनर्जागरण कलाकारों तक, इसका उपयोग हुआ। यह सिर्फ रंग नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और कला का प्रतीक है। आज भी प्राकृतिक लैपिस लाजुली से बने अल्ट्रामरीन की चमक और प्रतिष्ठा बरकरार है। जब किसी रंग का 1 ग्राम 80,000 रुपये से अधिक का हो, तो वह सिर्फ रंग नहीं रह जाता यह इतिहास और विरासत का हिस्सा बन जाता है।  

