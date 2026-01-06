06 JANTUESDAY2026 7:12:39 PM
  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Jan, 2026 12:02 PM
केरल में तेजी से फैल रहा ये वायरस! कई लोग हो रहें शिकार, जानें कैसे होता है इंफेक्शन

नारी डेस्क : केरल में हेपेटाइटिस A संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब तक इस संक्रमण की चपेट में 31,536 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि 82 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह आउटब्रेक दूषित पानी, खराब स्वच्छता व्यवस्था और साफ पीने के पानी की कमी की ओर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हेपेटाइटिस A एक वायरल संक्रमण है, जो सीधे लिवर (यकृत) को प्रभावित करता है। इस बीमारी में लिवर में सूजन आ जाती है, जो गंभीर मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी रखें और समय रहते सावधानी बरतें।

क्या है हेपेटाइटिस A? (What Is Hepatitis A)

हेपेटाइटिस A एक वायरल इंफेक्शन है, जो हेपेटाइटिस A वायरस (HAV) के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यह वायरस तब फैलता है जब कोई व्यक्ति दूषित पानी या भोजन का सेवन करता है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति का मल मौजूद हो। जिन इलाकों में साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। टॉयलेट और स्वच्छता की व्यवस्था खराब होती है। वहां यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और C से अलग होता है। आमतौर पर यह लिवर पर लंबे समय तक असर नहीं डालता, लेकिन कुछ मामलों में अचानक लिवर फेलियर की वजह बन सकता है।

हेपेटाइटिस A के लक्षण क्या हैं?

हेपेटाइटिस A के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के कुछ हफ्तों बाद दिखाई देते हैं। इसके आम लक्षण इस प्रकार हैं।
बिना वजह थकान और कमजोरी महसूस होना
जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और त्वचा में खुजली होना।
पेट दर्द, खासकर पसलियों के नीचे और ऊपरी हिस्से में होना।
भूख न लगना, हल्का बुखार और गहरे रंग का पेशाब आना।
जोड़ों में दर्द, पीलिया (त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से का पीला पड़ना)।

हेपेटाइटिस A से कैसे करें बचाव?

हेपेटाइटिस A से बचाव के लिए सावधानी और साफ-सफाई सबसे जरूरी है।
हेपेटाइटिस A की वैक्सीन जरूर लगवाएं
केवल साफ और उबला हुआ पानी ही पिएं
अधपका या कच्चा सीफूड खाने से बचें
बाहर का खाना सोच-समझकर खाएं
हाथों की सफाई का खास ध्यान रखें
किसी के साथ अपनी पर्सनल चीजें साझा न करें
सेफ सेक्स अपनाएं और नशे से दूर रहें
अगर आप संक्रमित हैं, तो दूसरों के लिए खाना न बनाएं।

केरल में फैल रहा हेपेटाइटिस A संक्रमण बेहद गंभीर चिंता का विषय है। थोड़ी-सी लापरवाही इस बीमारी को जानलेवा बना सकती है। सही जानकारी, समय पर वैक्सीन और स्वच्छता अपनाकर इस संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है।

