आंतों का दुश्मन है चाय और बिस्कुट का कॉम्बो, सुबह उठते ही इसे खाने की छोड़ दो आदत

नारी डेस्क: क्या आपकी भी सुबह चाय और बिस्कुट के बिना शुरू नहीं होती? कई लोग इसे हल्का और सुरक्षित नाश्ता मानते हैं लेकिन एक सर्जन के मुताबिक, यह कॉम्बिनेशन धीरे-धीरे आंत (गट) की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सुबह का पहला भोजन आपकी सेहत की नींव तय करता है। तो दिन की शुरुआत पोषण से करें, सिर्फ आदत से नहीं। चलिए जानते हैं चाय + बिस्कुट क्यों है खतरनाक



खाली पेट चाय से बढ़ती है एसिडिटी

सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड ज्यादा बनता है। अगर साथ में बिस्कुट (जो अक्सर मैदा और चीनी से बने होते हैं) खाए जाएं, तो यह एसिडिटी और जलन को बढ़ा सकते हैं। इससे गैस, पेट दर्द, सीने में जलन की समस्या हो सकती है।



बिस्कुट में रिफाइंड मैदा और शुगर

ज्यादातर बाजार में मिलने वाले बिस्कुट में, रिफाइंड मैदा, ज्यादा चीनी ट्रांस फैट या पाम ऑयल होता है। ये चीजें आंत में “अच्छे बैक्टीरिया” का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। रोज सुबह यह कॉम्बो गट माइक्रोबायोम को कमजोर कर सकता है।



ब्लड शुगर में तेज उतार-चढ़ाव

मीठे बिस्कुट और दूध वाली चाय से शुगर अचानक बढ़ती है, फिर जल्दी गिरती है। इससे जल्दी भूख लगना, थकान, मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ सकती है। चाय-बिस्कुट में फाइबर लगभग नहीं होता। फाइबर की कमी से कब्ज, ब्लोटिंग और पाचन की समस्या हो सकती है।



लंबे समय में खतरा

अगर यह आदत सालों तक चले तो फैटी लिवर, वजन बढ़ना, डायबिटीज का जोखिम, क्रॉनिक गैस्ट्रिक समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको पहले से एसिडिटी, IBS, कब्ज, पेट फूलना जैसी समस्या है, तो सुबह चाय-बिस्कुट की आदत तुरंत बदलें। कभी-कभार चाय-बिस्कुट से नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर यह आपकी रोज की आदत है, तो यह धीरे-धीरे आपके गट की सेहत को कमजोर कर सकता है।



तो सुबह क्या खाएं?

अगर चाय पीनी ही है तो पहले एक गिलास गुनगुना पानी लें। साथ में भुना चना, मूंगफली या मखाना लें या फिर अंडा, स्प्राउट्स, दलिया, ओट्स। मल्टीग्रेन या घर का बना कम चीनी वाला बिस्कुट लें।