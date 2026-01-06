06 JANTUESDAY2026 7:12:29 PM
सिर्फ 10 रुपये में चूहे भगाने का ये देसी जुगाड़ अपनाएं, चूहों से हमेशा के लिए होगा छुटकारा

  • Edited By Monika,
  06 Jan, 2026
सिर्फ 10 रुपये में चूहे भगाने का ये देसी जुगाड़ अपनाएं, चूहों से हमेशा के लिए होगा छुटकारा

नारी डेस्क : अगर आप किचन में चूहों से परेशान हो चुके हैं और बार-बार महंगी दवाइयों या ट्रैप का इस्तेमाल करके थक गए हैं, तो यह देसी जुगाड़ आपके बहुत काम आने वाला है। खास बात यह है कि इसे अपनाने में सिर्फ 10 रुपये का खर्च आएगा और चूहे दोबारा लौटकर नहीं आएंगे।

किचन में चूहे न सिर्फ अनाज और राशन को कुतर देते हैं, बल्कि पका हुआ खाना भी खराब कर देते हैं। इससे गंदगी, बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग चूहों से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद चूहे फिर लौट आते हैं। ऐसे में जरूरी है एक सस्ता, आसान और देसी उपाय अपनाना।

10 रुपये में चूहे भगाने का देसी जुगाड़ क्या है?

चूहों को भगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल बेहद कारगर माना जाता है। दरअसल, चूहे प्याज की तेज गंध सहन नहीं कर पाते और इससे दूर भागते हैं। यही वजह है कि यह उपाय बेहद प्रभावी साबित होता है।

चूहे भगाने के 2 आसान तरीके

पहला तरीका: प्याज के टुकड़े रखें

सबसे पहले एक प्याज लें और उसके छिलके उतार लें।
प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
इन टुकड़ों को किचन के कोनों, सिंक के नीचे, गैस के पास और जहां चूहों की आवाजाही ज्यादा हो, वहां रखें।
प्याज की गंध से चूहे किचन में आने से बचेंगे।
ध्यान रखें, हर हफ्ते प्याज बदलना जरूरी है।

दूसरा तरीका: प्याज के रस का इस्तेमाल

एक प्याज को मिक्सर ग्राइंडर में डालें।
इसमें 2–3 चम्मच पानी मिलाकर पीस लें।
अब रस को छानकर एक कटोरी या स्प्रे बोतल में भर लें।
इस रस को किचन के कोनों, दराजों और चूहों के आने-जाने वाले रास्तों पर लगाएं।
चाहें तो इसका स्प्रे बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन बातों का रखें खास ध्यान

हमेशा फ्रेश प्याज का ही इस्तेमाल करें, पुरानी प्याज का असर कम हो जाता है।
प्याज के टुकड़े या रस को 1–2 हफ्ते में जरूर बदलें, ताकि बदबू या गंदगी न फैले।
किचन को साफ रखें और खुले में खाना न छोड़ें।
बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से प्याज का रस दूर रखें।

क्यों है यह उपाय असरदार?

सस्ता और आसानी से उपलब्ध
बिना केमिकल और सुरक्षित।
चूहों को मारता नहीं, बल्कि दूर भगाता है।
किचन के लिए नेचुरल और देसी समाधान।
 

