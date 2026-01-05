05 JANMONDAY2026 4:35:22 PM
Deepika Padukone जैसी ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए करने होंगे बस ये आसान काम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Jan, 2026 02:28 PM
नारी डेस्क: डस्की ब्यूटी दीपिका पादुकोण आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। लाखों- करोड़ों दिलों की धड़कन दीपिका अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी खूबसूरत बड़ी- बड़ी आंखें और फ्लोलेस ग्लोइंग स्किन के लिए जानी जाती हैं। हर लड़की जानना चाहती है कि उनकी ग्लोइंग  का राज क्या है ? आपको बता दें कि एक्ट्रेस कोई महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं, बल्कि बहुत ही बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके अपने स्किन का ख्याल रखती है। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में...

नहीं ट्राई करती अलग- अलग ब्यूटी प्रॉडक्ट्स

दीपिका का कहना है कि जल्दी- जल्दी अपने ब्यूटी प्रॉडक्ट्स को बदलना नहीं चाहिए, जो आपकी स्किन को सूट करते हैं, उन्हें ही अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करना चाहिए।

खुद को रखें हाइड्रेटेड

हेल्दी स्किन के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, इससे आधी स्किन समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। दीपिका भी रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं।

सनस्क्रीन और मास्क जरूर करती हैं अप्लाई

एक्ट्रेस लंबे समय तक शूटिंग करने के लिए धूप में रहती हैं। इसके चलते सनबर्न न हो, इसलिए वो सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलती हैं और त्वचा को डिटॉक्स करने के लिए क्ले मास्क का इस्तेमाल करती हैं।

नाइट रूटीन

चाहे वो रात को कितनी भी थकी हुई क्यों न हो, लेकिन सोने से पहले मेकअप हटाने नहीं भूलती हैं। चेहरे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद वो नाइट क्रीम लगाती हैं।

सालों से इस्तेमाल कर रही हैं एक ही मेकअप

एक्ट्रेस का कहना है वो कई सालों से एक ही तरह का मेकअप इस्तेमाल कर रही हैं। वो मेकअप को सिंपल और साफ रखना पसंद करती हैं। एक्ट्रेस ज्यादातर गहरे भूरे, लाल या मैरून लिपस्टिक, एक ब्लश और काजल का ही इस्तेमाल करती हैं। 

