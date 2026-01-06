मकर संक्रांति पर बनाएं 5 नई तिल मिठाइयां, स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

नारी डेस्क: मकर संक्रांति आते ही हर जगह तिल और गुड़ की मिठास की खुशबू फैल जाती है। यह पर्व सिर्फ सूर्य पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाली पारंपरिक मिठाइयों का भी है। लेकिन 2026 में लोग सिर्फ तिल के लड्डू तक सीमित नहीं रहना चाहते। सोशल मीडिया पर तिल से बनी नई और ट्रेंडी मिठाइयां खूब वायरल हो रही हैं। ये मिठाइयां स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान और बच्चों-बड़ों दोनों को पसंद आने वाली हैं। अगर आप इस मकर संक्रांति पर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये 5 खास तिल मिठाइयां जरूर बनाएं।

तिल-नारियल फ्यूजन मिठाई

इस मिठाई में तिल और नारियल का अनोखा कॉम्बिनेशन है। तिल की गर्म तासीर और नारियल की हल्की मिठास मिलकर एक नया फ्लेवर देती है। यह मिठाई मकर संक्रांति के लिए परफेक्ट है और देखने में भी बहुत आकर्षक लगती है।

तिल की बर्फी (नो-फायर रेसिपी)

यह तेजी से बनने वाली मिठाई खास उन लोगों के लिए है जो समय बचाना चाहते हैं। इसमें भुने तिल, गुड़ और थोड़ा घी मिलाकर 10 मिनट में बर्फी तैयार की जा सकती है। इसका स्वाद ट्रेडिशनल और हल्का होता है।

तिल-खजूर एनर्जी बाइट्स

यह मिठाई हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के बीच काफी ट्रेंड कर रही है। इसमें तिल, खजूर, मूंगफली और बीज मिलाकर हेल्दी बाइट्स बनाई जाती हैं। यह मिठाई बिना चीनी और बिना मैदा के बनती है और सर्दियों में शरीर को एनर्जी और गर्माहट देती है।

चॉकलेट तिल लड्डू

पारंपरिक तिल लड्डू में अगर डार्क चॉकलेट का ट्विस्ट जोड़ा जाए, तो स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। ये लड्डू बच्चों को बेहद पसंद आते हैं और दिखने में भी बहुत आकर्षक होते हैं।

इंस्टेंट तिल रोल

तिल रोल इस साल की सबसे वायरल मिठाइयों में से एक है। इसमें भुने तिल का पाउडर, गुड़ की चाशनी, नारियल बुरादा और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर रोल शेप में बनाया जाता है। इसे बिना फ्रिज में रखे 8-10 दिन तक खाया जा सकता है। बच्चों के टिफिन और गिफ्ट बॉक्स के लिए यह परफेक्ट मिठाई है।

इस मकर संक्रांति पर आप पारंपरिक तिल लड्डू के साथ-साथ इन नई ट्रेंडी मिठाइयों को बनाकर अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। यह मिठाइयां स्वाद, सेहत और परंपरा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।