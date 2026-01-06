06 JANTUESDAY2026 7:13:54 PM
आपके आशियाने को जलने से बचा सकते हैं ये Devices, आज ही ले आएं घर

आपके आशियाने को जलने से बचा सकते हैं ये Devices, आज ही ले आएं घर

नारी डेस्क: पिछले कुछ समय से घरों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जो अक्सर हमारी रोज़मर्रा की आदतों, तकनीकी दोष और सुरक्षा के अभाव से जुड़ी होती हैं। अगर सही उपकरण और तैयारी हो तो आग फैलने से पहले ही रोकी जा सकती है।  चलिए जानते हैं  घर को आग से बचाने के लिए ज़रूरी उपकरण कौन कौन से हैं। 


 स्मोक डिटेक्टर (Smoke Detector / Smoke Alarm)

यह धुएं या जलते चीज़ों के छोटे कणों को पहचानकर समय रहते अलार्म बजाता है। इसे  किचन के बाहर कॉमन एरिया में, बेडरूम के पास या हॉलवे और लिविंग रूम में लगाएं। धुआं सबसे पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन स्मोक डिटेक्टर धुएँ को जल्द पहचानता है और आग फैलने से पहले चेतावनी देता है।

फायर एक्सटिंग्विशर (Fire Extinguisher)

यह एक एक पोर्टेबल डिब्बा होता है जो आग को तुरंत बुझाने वाला केमिकल छिड़कता है। ABC Type सबसे आम और बहुमुखी  है जो कागज, बिजली, तेल आदि की आग में काम आता है।  किचन के लिए Class B और Class K भी उपयोगी है।  इसे किचन के पास, गैरेज या पास की प्रवेश द्वार पर, घर के मुख्य रास्ते पर रखें। 


 फायर ब्लैंकेट (Fire Blanket)


यह एक मोटा, अग्निरोधक (fire-retardant) कंबल। यह किचन में कपड़ों या छोटी आग को ढंक कर बुझाने में काम आता है या जब आग फैलना शुरू हो गई हो। जब आग फैलने लगे तो इसे उस पर रखें दें, ताकि ऑक्सीजन न मिले और आग बुझ जाए।


सेंट्रल/पोर्टेबल फायर अलार्म सिस्टम


घर के अलग-अलग हिस्सों में लगे सेंसर आग/धुएं की मौजूदगी पर अलार्म देते हैं।इसे बड़े घर, फ्लैट, बिल्डिंग्स में लगाया जाता है जो ऑटो अलार्म सेंटर तक जानकारी भी भेज सकते हैं।

गैस डिटेक्टर (Gas Leak Detector)

यह एलपीजी, मीथेन या अन्य गैस लीक को पहले पहचानता है। इसे किचन के पास दीवार पर, गैस सिलेंडर के नजदीक लगाया जाता है। यह गैस लीक से होने वाली आग या ब्लास्ट से पहले चेतावनी दे देता है। 


आग से बचने के अतिरिक्त उपाय

-किचन में तेल और गैस नजदीक न रखें
-च्चों को आग तथा इलेक्ट्रिक सॉकेट से दूर रखें
- रोज़ाना इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेक करें
-तवे, स्टोव आदि पर unattended खाना न छोड़ें
-घर में एक एग्ज़िट प्लान  बनाएं

घर को आग से बचाना सिर्फ एक उपकरण से नहीं, बल्कि सही तैयारी और सावधानियों से होता है। इन उपकरणों को अपने घर में रखना और उनका नियमित निरीक्षण करना आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है।
 

