05 JANMONDAY2026 4:37:08 PM
Nari

पीरियड्स के दौरान इस कारण होती है गैस और  लूज मोशन, जानिए इसका देसी इलाज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Jan, 2026 10:38 AM
पीरियड्स के दौरान इस कारण होती है गैस और  लूज मोशन, जानिए इसका देसी इलाज

नारी डेस्क:  बहुत सी महिलाओं को  पीरियड्स के दौरान ब्लोटिंग, गैस और लूज मोशन जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।    ऐसा शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है जो कि नॉर्मल है।  इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही खान-पान और देसी उपायों से इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।


पीरियड्स में गैस और लूज मोशन के कारण 

हार्मोनल बदलाव: पीरियड्स से पहले और दौरान शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह आंतों की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। जिससे पेट जल्दी साफ होना (लूज मोशन) और गैस बनती है। हार्मोनल बदलाव से शरीर में पानी रुकता है, जिससे पेट फूला-फूला लगता है और  ब्लोटिंग बढ़ जाती है


 गैस से बचने के देसी नुस्खे

अजवाइन + गुनगुना पानी: आधा चम्मच अजवाइन को गुनगुने पानी के साथ लें। यह  गैस और पेट दर्द में तुरंत राहत देता है।

सौंफ की चाय: चम्मच सौंफ उबालकर पिएं। इससे ब्लोटिंग और भारीपन कम होता है। 

हींग का प्रयोग: दाल-सब्ज़ी में थोड़ी सी हींग डालें या गुनगुने पानी में एक चुटकी हींग लें।  गैस और ऐंठन में राहत मिलती है। 

केला और दही: केला पोटैशियम से भरपूर होता है, दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। यह पेट को शांत रखते हैं

 हल्का और सादा खाना: इन दिनों खिचड़ी, दलिया, सूप लें। तला-भुना और ज्यादा मसालेदार खाना न खाएं


पीरियड्स में इन चीज़ों से बचें

ज्यादा चाय-कॉफी, ठंडा और बहुत मीठा, पैकेज्ड और जंक फूड और बहुत ज्यादा नमक से इन दिनों बचना चाहिए। अगर लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तला-भुना और ज्यादा मसालेदार खाना न खाएं और  उल्टी या तेज बुखार हो तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। पीरियड्स में गैस, ब्लोटिंग और लूज मोशन होना आम बात है, लेकिन सही देसी नुस्खे और खान-पान से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it