मनाली में कब होगी स्नोफॉल? सही समय जानकर बनाएं परफेक्ट विंटर ट्रिप प्लान

नारी डेस्क: हिमाचल प्रदेश का मनाली सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है और किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता। जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, पर्यटकों के मन में यही सवाल आता है कि मनाली में स्नोफॉल कब होगी। अगर आप दिसंबर या जनवरी में मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो बर्फबारी का सही समय और सही जगह जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी ट्रिप पूरी तरह यादगार बन सके।

दिसंबर में मनाली में स्नोफॉल कब होती है?

मनाली में आमतौर पर दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से बर्फबारी शुरू हो जाती है। शुरुआत में स्नोफॉल हल्की होती है, लेकिन मौसम पूरी तरह सर्द हो जाता है और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछने लगती है। यह समय उन लोगों के लिए खास होता है, जो पहली बार बर्फ देखना चाहते हैं। दिसंबर में सोलांग वैली, अटल टनल के आसपास और रोहतांग पास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस महीने बर्फ बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, लेकिन ठंड कम होने के कारण घूमना और एंजॉय करना आसान रहता है।

जनवरी में क्यों मिलती है सबसे ज्यादा बर्फ?

अगर आप भारी बर्फबारी और चारों तरफ सफेद नजारा देखना चाहते हैं, तो जनवरी मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस महीने स्नोफॉल ज्यादा और लगातार होती है, जिससे पूरा इलाका व्हाइट लैंडस्केप में बदल जाता है। जनवरी में तापमान कई बार माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोलांग वैली पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है और फोटोग्राफी के लिए यह समय परफेक्ट होता है। हालांकि ज्यादा ठंड और भारी स्नोफॉल के कारण कुछ रास्ते बंद भी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है।

मनाली में स्नोफॉल देखने की बेस्ट जगहें

मनाली में बर्फ देखने के लिए सोलांग वैली सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, जहां स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर और दूसरी एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। यह जगह हर उम्र के लोगों के लिए परफेक्ट मानी जाती है। रोहतांग पास में भारी बर्फबारी होती है, लेकिन यहां जाने के लिए मौसम साफ होना और परमिट मिलना जरूरी होता है। वहीं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास जनवरी के महीने में बर्फ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अगर आप कम भीड़ और ज्यादा बर्फ चाहते हैं, तो गुलाबा एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहां शांति के साथ स्नोफॉल का असली मजा लिया जा सकता है।

स्नोफॉल ट्रिप प्लान करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

मनाली की विंटर ट्रिप प्लान करते समय मौसम की जानकारी जरूर लें, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं। ट्रैवल से पहले होटल और टैक्सी की बुकिंग कर लेना बेहतर रहता है। सर्दियों में मनाली घूमने के लिए वाटरप्रूफ जैकेट, स्नो बूट्स, थर्मल कपड़े, ग्लव्स और कैप जरूर साथ रखें। ये चीजें आपको ठंड से बचाने में मदद करती हैं। अगर आप बच्चों या बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो जनवरी के बजाय दिसंबर का महीना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है, क्योंकि जनवरी में ठंड और बर्फबारी दोनों ज्यादा होती हैं।

मनाली जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

अगर आप हल्की स्नोफॉल और कम ठंड चाहते हैं, तो दिसंबर में मनाली जाना सही रहेगा। वहीं अगर आपका सपना भारी बर्फ और फुल विंटर एक्सपीरियंस का है, तो जनवरी का महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा।

