07 JANWEDNESDAY2026 4:28:09 PM
Nari

सांस से लेकर त्वचा तक, सूखी ठंड सेहत के लिए क्यों बढ़ाता है खतरा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Jan, 2026 12:51 PM
सांस से लेकर त्वचा तक, सूखी ठंड सेहत के लिए क्यों बढ़ाता है खतरा

नारी डेस्क : भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज आम लोगों को परेशान कर रहा है। दोपहर में धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड कंपकंपाने पर मजबूर कर रही है। इस दोहरे मौसम का सबसे ज्यादा असर त्वचा और सेहत पर देखा जा रहा है। लोगों को मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद हाथ-पैर, एड़ियां और होंठ फटने की समस्या हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे सूखी ठंड (Dry Cold) का असर बता रहे हैं।

ठंड के दो प्रकार

सूखी ठंड (Dry Cold): हवा में नमी बहुत कम (30–40%) होती है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं और तेज धूप हवा को और अधिक शुष्क बना देती हैं। इससे त्वचा से नमी तेजी से उड़ जाती है (Trans-epidermal Water Loss), और त्वचा रूखी, खुरदरी और फटी हो जाती है।

PunjabKesari

नम ठंड (Humid Cold): हवा में नमी ज्यादा (70%+) होती है, जैसे बारिश या कोहरे के दौरान। यह ठंड ज्यादा महसूस होती है, लेकिन त्वचा को पर्याप्त नमी मिलती रहती है, इसलिए त्वचा फटती नहीं।

यें भी पढ़ें : चुप्पी भी बन सकती है सजा! संजय दत्त की बेटी ने बताया साइलेंट अब्यूज का दर्दनाक सच

सूखी हवा कैसे नुकसान पहुंचाती है?

त्वचा के प्राकृतिक तेल (Sebum) कम हो जाते हैं, छोटी दरारें पड़ जाती हैं।
नाक और गले की अंदरूनी परतें सूख जाती हैं, जिससे वायरल संक्रमण, खांसी और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

PunjabKesari

त्वचा को ठंड से बचाने के उपाय

मॉइस्चराइजर या मरहम इस्तेमाल करें: पेट्रोलियम जेली, शिया बटर या सेरामाइड वाले उत्पाद बेहतर।
'3 मिनट का नियम': नहाने या हाथ धोने के 3 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाएं।
हवा और धूप से बचाव: टोपी, दस्ताने, स्कार्फ का इस्तेमाल करें।
ह्यूमिडिफायर (Humidifier): कमरे में रात को हवा में नमी बनाए रखने के लिए उपयोग करें।

PunjabKesari

स्वास्थ्य के लिए सावधानियां

हाइड्रेशन (Hydration): पर्याप्त पानी पीते रहें।
श्वसन तंत्र की सुरक्षा (Respiratory system): फ्लू, निमोनिया से बचाव के लिए टीकाकरण, अस्थमा और COPD मरीज अपनी दवाइयां नियमित लें।
हीटर का सही इस्तेमाल: कमरे में हवा के आने-जाने की व्यवस्था रखें।

यें भी पढ़ें : नॉर्मल रिपोर्ट के 3 दिन बाद डॉ. को आया हार्ट अटैक, जानें सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है खतरा

बारिश या नम हवा आने से हवा में नमी बढ़ जाती है। इससे सूखी ठंड का असर कम होता है, त्वचा को नमी मिलती है, और मौसम नम ठंड में बदल जाता है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it