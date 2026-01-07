07 JANWEDNESDAY2026 4:30:09 PM
वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति हैं  सत्य साईं की भक्त, शांति और सुकून के लिए आती है भारत

  • Updated: 07 Jan, 2026 12:20 PM
नारी डेस्क: वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को US के पकड़ने के बाद, ऐसी खबरें फिर से सामने आई हैं कि यह कपल भारतीय आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के भक्त हैं। यह बात कम ही लोग जानते हैं कि मादुरो के डिप्टी, डेल्सी रोड्रिगेज जो अब वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, भी सत्य साईं बाबा के भक्त हैं। सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट की वेबसाइट और YouTube चैनल के मुताबिक, रोड्रिगेज हाल के सालों में दो बार आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के समाधि मंदिर, प्रशांति निलयम आश्रम गए हैं।

अगस्त 2023 में प्रशांति निलयम आश्रम जाने के लगभग एक साल बाद, रोड्रिगेज अक्टूबर 2024 में फिर से वहां गईं।विदेश मंत्रालय के अनुसार, वेनेजुएला में भारतीय गुरुओं और संगठनों ने कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं, जिनमें सत्य साईं बाबा, ब्रह्मा कुमारी और राधा स्वामी के अनुयायी शामिल हैं। 26 अक्टूबर, 2024 को अपनी सबसे हाल की यात्रा के दौरान, डेल्सी रोड्रिगेज, जो उस समय वेनेजुएला की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थीं, "भगवान श्री सत्य साईं बाबा को प्रणाम" करने के लिए प्रशांति निलयम गईं। 

श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ के अनुसार, उनके साथ भारत में वेनेजुएला की एम्बेसडर कैपाया रोड्रिगेज गोंजालेज भी थीं। रोड्रिगेज का स्वागत श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर जे रत्नाकर ने किया, जिन्होंने उन्हें आश्रम में गाइड किया। वेनेजुएला की लीडर ने प्रशांति निलयम के अंदर दो खास आध्यात्मिक जगहों, सैंक्टम सेंक्टोरम और शांति भवन में समय बिताया। ट्रस्ट ने कहा कि रोड्रिगेज ने आश्रम लौटने पर "बहुत खुशी" जताई, और कहा कि सत्य साईं बाबा की दिव्य मौजूदगी में रहने से उन्हें "शांति और सुकून का एहसास" हुआ। 

यह उनका पहला दौरा नहीं था। इससे पहले, 5 अगस्त, 2023 को, रोड्रिगेज ने प्रशांति निलयम का दौरा किया था, जब वह G20 समिट में शामिल होने वाले वेनेजुएला के डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर भारत में थीं। यह दौरा, जिसे "पर्सनल" बताया गया, सत्य साईं बाबा को सम्मान देने के लिए किया गया था, जबकि डेलीगेशन "भारत और वेनेजुएला के बीच डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने" के लिए भारत में था। ट्रस्ट के YouTube चैनल के मुताबिक, रोड्रिगेज ने 2023 के दौरे के दौरान फिर से "सैंक्टम सेंक्टोरम और शांति भवन" के अंदर समय बिताया और आश्रम में महसूस हुई शांति के बारे में बताया।
 

