खूंखार रेसलर बना प्रेमानंद महाराज का भक्त, WWE छोड़ वृंदावन की सड़कों पर लगाता है झाड़ू

नारी डेस्क: WWE के शोर भरे एरीना से लेकर वृंदावन के शांत आंगनों तक - रिंकू सिंह का सफ़र किसी फ़िल्म की कहानी जैसा लगता है। कभी एक ग्लोबल स्पोर्ट्समैन जो जॉन सीना और द ग्रेट खली जैसे दिग्गजों के साथ रिंग में खड़ा होता था, वही पूर्व WWE स्टार अब एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में है। एक नए वायरल वीडियो में वह रेसलिंग की ड्रेस में नहीं, बल्कि साधु के कपड़ों में शांत भक्ति के साथ प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में फर्श पर झाड़ू लगाते दिख रहे हैं।



प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को छुआ है, अब इसमें एक और नाम रिंकू का भी जुड़ गया है। जो रिंकू सिंह कभी अपनी ताकत और शोहरत के लिए मशहूर था अब वह एक वीडियो में वृंदावन के आश्रम में विनम्रता से सेवा करते हुए दिख रहा है। एक ग्लोबल एथलीट को शोहरत छोड़कर आध्यात्म की राह पर जाते देखना दर्शकों को बहुत पसंद आया। अब सोशल मीडिया पर बदलाव, मन की शांति और जीवन के मकसद को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।



वीडियो में रिंकू को साधारण साधु के कपड़ों में, माथे पर तिलक लगाए, शांत मन से आश्रम के मैदान में झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया है। फिर यह उनके अतीत में जाता है - शोर मचाते स्टेडियम, तेज़ रोशनी और कुश्ती मैचों का एड्रेनालाईन जहां उन्होंने जॉन सीना और द ग्रेट खली जैसे दिग्गजों का सामना किया था। कैप्शन में लिखा है- "बेसबॉल, WWE से वृंदावन - रिंकू सिंह का आध्यात्मिक मोड़।" हर फ्रेम में, आप इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं - शोहरत के रोमांच से लेकर समर्पण की शांति तक। वीडियो में, प्रेमानंद महाराज रिंकू से कहते हैं कि अगर उसे लगता है कि वह तैयार है और दुनिया के लायक है, तो उसे आगे आना चाहिए। रिंकू धीरे से मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़कर जवाब देता है कि उसे ऐसा महसूस होने लगा है।