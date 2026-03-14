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नींद में अचानक चलने लगते हैं हाथ-पैर? इसे Normal समझकर न करें नजरअंदाज

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Mar, 2026 12:16 PM
नींद में अचानक चलने लगते हैं हाथ-पैर? इसे Normal समझकर न करें नजरअंदाज

नारी डेस्क : नींद हमारे शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए बेहद जरूरी होती है। इस दौरान सपने आना सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि सपना देखते समय उनका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। कई बार व्यक्ति नींद में बात करने लगता है, हाथ-पैर चलाने लगता है या अचानक घबराकर उठ बैठता है। अक्सर परिवार के लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो यह नींद से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है।

क्या कहते हैं इस समस्या को?

डॉक्टर इस स्थिति को REM Sleep Behavior Disorder (RBD) कहते हैं। इस समस्या में व्यक्ति अपने सपनों के अनुसार शारीरिक हरकतें करने लगता है। आमतौर पर जब हम गहरी नींद के REM चरण में होते हैं, तो दिमाग मांसपेशियों को कुछ समय के लिए शांत कर देता है ताकि शरीर सपनों के मुताबिक प्रतिक्रिया न करे। लेकिन RBD में यह प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करती। इसी वजह से कुछ लोग नींद में हाथ-पैर मारने लगते हैं, जोर से बोलते हैं या अचानक चिल्ला भी सकते हैं। कई बार यह स्थिति खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इससे खुद को या पास सो रहे व्यक्ति को चोट लगने का खतरा रहता है।

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क्यों आते हैं ऐसे लक्षण?

नींद कई चरणों में पूरी होती है और REM स्टेज उनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी समय दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है और ज्यादातर सपने आते हैं। सामान्य स्थिति में इस दौरान शरीर शांत रहता है, लेकिन REM Sleep Behavior Disorder होने पर यह सुरक्षा प्रक्रिया काम नहीं करती। ऐसे में व्यक्ति सपने में जो देखता है, वैसी ही हरकत करने लगता है। जैसे अगर किसी को भागने का सपना आए तो वह हाथ-पैर चलाने लगता है, या डरावना सपना आने पर अचानक बोल सकता है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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किन लोगों में ज्यादा खतरा?

रिसर्च के अनुसार यह समस्या 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में, खासकर पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है। हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ मामलों में यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी Parkinson's Disease का शुरुआती संकेत भी हो सकती है। डॉक्टर इसकी जांच के लिए स्लीप स्टडी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें रात के दौरान शरीर की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके आधार पर सही इलाज और सलाह दी जाती है।
 

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