ऐसा लगा वो मेरे साथ चल रहा है... सुशांत सिंह राजपूत की बहन को  महसूस हुई अपनी भाई की मौजूदगी

नारी डेस्क: दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने दिवंगत भाई की मौजूदगी अपने आस-पास महसूस करने का एक भावुक अनुभव साझा किया, जब उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को समर्पित एक नई यात्रा शुरू की। श्वेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि उन्होंने हाल ही में एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसे उन्होंने उन लोगों के लिए एक 'आश्रम' (sanctuary) के रूप में सोचा है जो मानसिक शांति की तलाश में हैं।



श्वेता ने आगे बताया कि कैसे उनके दिवंगत भाई सुशांत सिंह राजपूत ने यह सुनिश्चित किया कि जब वह अपनी नई यात्रा शुरू कर रही थीं, तो उनकी मौजूदगी महसूस हो। उन्होंने साझा किया- "प्रॉपर्टी की ओर जाते समय, कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक छू लिया... भाई की फिल्म 'काई पो चे!' का गाना 'मांझा' बजने लगा। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। ऐसा लगा जैसे वह वहीं मौजूद हों। जैसे वह चुपचाप मेरे साथ इस रास्ते पर चल रहे हों... मेरा मार्गदर्शन कर रहे हों... इस नई शुरुआत को आशीर्वाद दे रहे हों।" गाने 'मांझा' की बात करें तो, यह सुशांत की पहली फिल्म 'काई पो चे!' का गाना है।



इस अनुभव से भावुक होकर, श्वेता ने अब फैसला किया है कि इस आश्रम में उनके भाई सुशांत को समर्पित एक खास जगह होगी, जिसका नाम 'सुशांत्स केबिन' (Sushant's Cabin) होगा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "और उस पल, मुझे एहसास हुआ...जब यह आश्रम अपने दरवाजे खोलेगा, तो वहां एक ऐसी जगह होगी जो प्यार और यादों से भरी होगी... सुशांत्स केबिन। उनका एक हिस्सा, जो हमेशा मौजूद रहेगा। हमेशा जीवित रहेगा," ।



श्वेता ने अपनी नई प्रॉपर्टी के बारे में बताते हुए लिखा- "मैं अपने बड़े परिवार (extended family) के साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहती थी... आज, मुझे उस जगह की चाबियां मिलीं जो लंबे समय से मेरे दिल में बसी हुई थी... 'द शास्ता सैंक्चुअरी' (The Shasta Sanctuary)।" और जो बात इसे और भी पवित्र बनाती है, वह यह है कि आज वैदिक नव वर्ष है, जो नई शुरुआत का दिन होता है... ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने मुझे कुछ खास तोहफा देने के लिए इसी दिन को चुना।" सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करें तो, इस अभिनेता का निधन 14 जून, 2020 को 34 वर्ष की आयु में हुआ था; खबरों के अनुसार उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उन्हें टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' में 'मानव' के किरदार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। टेलीविज़न में काम करने के बाद, इस अभिनेता ने बॉलीवुड में भी अपनी एक खास जगह बनाई।

