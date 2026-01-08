08 JANTHURSDAY2026 3:59:53 PM
Nari

एक स्वेटर कितने दिन पहनना सही है? ज्यादा समय तक पहनने से हो सकता है नुकसान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Jan, 2026 03:34 PM
एक स्वेटर कितने दिन पहनना सही है? ज्यादा समय तक पहनने से हो सकता है नुकसान

 नारी डेस्क: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हर कोई स्वेटर पहनता है। अक्सर लोग एक ही स्वेटर को कई-कई दिनों या पूरे सीजन तक बिना धोए पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्वेटर को भी तय समय के बाद धोना ज़रूरी होता है।

स्वेटर कितने दिन पहन सकते हैं?

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर फिजीशियन के अनुसार, अगर आप स्वेटर के अंदर इनर या टी-शर्ट पहनते हैं, तो एक स्वेटर को 3 से 5 दिन तक आराम से पहना जा सकता है। ऊन और वूलन कपड़ों में बदबू जल्दी नहीं आती, इसलिए इन्हें रोज धोने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा बिना धोए स्वेटर पहनना ठीक नहीं है।

हाई-नेक स्वेटर से सर्दियों में अपना स्टाइल करें अपग्रेड

लंबे समय तक बिना धोए स्वेटर पहनने के नुकसान

डॉक्टरों के मुताबिक, ज्यादा दिनों तक गंदा स्वेटर पहनने से कई समस्याएं हो सकती हैं

स्किन की परेशानी: पसीना, धूल और त्वचा का ऑयल स्वेटर में जमा हो जाता है, जिससे खुजली, रैशेज़, एलर्जी और फंगल इंफेक्शन हो सकता है।

सांस से जुड़ी दिक्कतें: गंदे स्वेटर में धूल और एलर्जन जमा हो जाते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में जा सकते हैं। इससे छींक, नाक बहना या अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है।

स्वेटर की उम्र कम होना: लंबे समय तक बिना धोए पहनने से कपड़े के रेशे कमजोर हो जाते हैं। इससे स्वेटर ढीला पड़ सकता है और बदबू भी पकड़ लेता है।

PunjabKesari

कब जल्दी धोना चाहिए?

अगर आप रोज बाहर जाते हैं ज्यादा पसीना आता है या फिर धूल-धुएं वाली जगह पर रहते हैं तो स्वेटर को 2 से 3 दिन में धोना बेहतर होता है। अगर इस्तेमाल कम है और पसीना नहीं आता, तो 4 से 5 दिन तक पहनना सुरक्षित माना जाता है।

सही देखभाल क्यों ज़रूरी है?

समय पर स्वेटर धोने से आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है एलर्जी और सांस की समस्या से बचाव होता है स्वेटर लंबे समय तक नया और टिकाऊ बना रहता है स्वेटर रोज धोना जरूरी नहीं है, लेकिन महीनों तक बिना धोए पहनना सेहत और कपड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
 

 

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it