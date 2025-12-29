Bollywood की Top 5 सबसे ज्यादा कमाने वाली Actresses, जानें कितनी है उनकी कुल संपत्ति

नारी डेस्क : बॉलीवुड की ग्लैमर इंडस्ट्री में एक्टर्स की कमाई हमेशा चर्चा का विषय रहती है। खासकर बी-टाउन की हॉटेस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस के मामले में फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं कि किसने कितनी कमाई की और कौन है सबसे अमीर। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, आइए जानते हैं टॉप पेड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की कमाई और संपत्ति के बारे में।

प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड हॉलीवुड की कमाई की क्वीन

पैसे की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का कोई मुकाबला नहीं। साल 2025 में उनकी कुल संपत्ति 80 मिलियन डॉलर यानी करीब 670 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कमाई उन्होंने फिल्मों, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स से हासिल की है। प्रियंका न सिर्फ एक ग्लोबल आइकॉन हैं, बल्कि बिजनेस वुमन के तौर पर भी अपनी पहचान रखती हैं।

आलिया भट्ट, युवा स्टार की बढ़ती कमाई

आलिया भट्ट भी कमाई के मामले में पीछे नहीं हैं। उनकी संपत्ति 65 मिलियन डॉलर यानी लगभग 550 करोड़ रुपये आंकी गई है। आलिया ने फिल्मों, ऐड्स और अपने क्लोदिंग ब्रांड से यह पैसा कमाया है। उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू उन्हें टॉप लिस्ट में बनाए रखती है।

दीपिका पादुकोण, फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स की कमाई

दीपिका पादुकोण का नाम भी टॉप कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल है। उनकी कुल संपत्ति 60 मिलियन डॉलर यानी करीब 500 करोड़ रुपये है। दीपिका फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और खुद के स्किनकेयर ब्रांड के जरिए कमाई करती हैं। वह भारत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और बिजनेसवुमन की लिस्ट में हमेशा शीर्ष पर रही हैं।

करीना कपूर, एक्टिंग करियर की लंबी मेहनत का नतीजा

करीना कपूर की कुल संपत्ति 485 करोड़ रुपये के आसपास है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में लगातार मेहनत की है और बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में कई साल तक बनी रही हैं।

काजोल और मलाइका अरोड़ा, अनुभवी और लोकप्रिय

काजोल की साल 2024 की कमाई 240 से 252 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। वहीं, मलाइका अरोड़ा की कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी गई है। इन एक्ट्रेसेस ने एक्टिंग, मॉडलिंग, रिएलिटी शो और बिजनेस से अपनी कमाई बनाई है।

बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि सही ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स भी कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, इन एक्ट्रेसेस ने अपनी मेहनत और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स से न सिर्फ नाम कमाया है बल्कि करोड़ों की संपत्ति भी हासिल की है।

