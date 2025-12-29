30 DECTUESDAY2025 10:10:56 AM
ठंड में मुरझा रहा है गुलाब का पौधा तो ताजे रखनें के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

  • Edited By Monika,
  • Updated: 29 Dec, 2025 04:35 PM
नारी डेस्क : सर्दियों में इंसान ठिठुर जाता है, तो पेड़-पौधों का क्या हाल होगा? खासकर गुलाब जैसे नाजुक पौधे, जो पूरी तरह से बाहर रहते हैं, ठंड में कमजोर और मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे भी इस मौसम में सूखने लगे हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो इन 5 आसान तरीकों से आप उन्हें फिर से हरा-भरा और फूलों से लदवा सकते हैं।

गुलाब के गमले में चाय की पत्ती डालें

गुलाब के पौधों को जल्दी सूखने से बचाने के लिए गमले की मिट्टी में 2-3 चम्मच चाय की पत्ती डालें।
बची हुई चायपत्ती को जड़ों के पास मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें।
हल्का पानी डालें।
इससे पौधे में नई पत्तियां और कलियां आने लगेंगी और पौधा स्वस्थ रहेगा।

नींबू का फर्मेंटेड पानी दें

नींबू का पानी गुलाब के पौधों की लाइफ बढ़ाने में मदद करता है।
कुछ नींबू के टुकड़े पानी की बोतल में डालकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दें।
इस पानी को स्प्रे बॉटल में भरकर पौधों पर छिड़कें।
इससे पौधों में नई जान आएगी और फूल ज्यादा समय तक ताजा रहेंगे।

पर्याप्त धूप और सही मात्रा में पानी दें

गुलाब को हर दिन कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए।
जब भी धूप निकले, पौधों को बाहर रखें।
बहुत अधिक पानी न दें। मिट्टी सूखी हो तो ही पानी डालें।
गीली मिट्टी में पानी डालने से जड़ सड़ सकती है।

पोषक तत्व और छंटाई

मिट्टी में वर्मीकम्पोस्ट या खाद 15-30 दिन के अंतराल पर डालें।
मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें।
सूखी पत्तियों, टहनियों और शाखाओं की छंटाई करें।
इन उपायों से पौधे में नई ग्रोथ होगी और फूल खिलेंगे।

कीट और फंगस से बचाव

गुलाब को कीट और फंगस से बचाने के लिए नीम ऑयल या रोज़ गार्ड स्प्रे का इस्तेमाल करें।
इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और ठंड में भी मुरझाएगा नहीं।

सर्दियों में गुलाब के पौधों की देखभाल थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने गुलाब को हरा-भरा और फूलों से लदवा सकते हैं। नियमित देखभाल, सही पानी, पोषण और कीट नियंत्रण से आपका गुलाब का पौधा ठंड में भी सुंदरता और सुगंध बनाए रखेगा।

