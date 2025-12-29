30 DECTUESDAY2025 10:10:49 AM
Nari

New Year 2026: कम बजट में घर पर मनाएं नया साल, जानिए 4 सबसे मजेदार तरीके

  • Edited By Monika,
  • Updated: 29 Dec, 2025 05:27 PM
New Year 2026: कम बजट में घर पर मनाएं नया साल, जानिए 4 सबसे मजेदार तरीके

नारी डेस्क : नया साल हर किसी के लिए खास होता है। साल 2025 खत्म होने वाला है और 2026 के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां कुछ लोग पहाड़ों पर घूमने या बाहर पार्टी करने की प्लानिंग करते हैं, वहीं कई लोग भीड़-भाड़ से दूर अपने घर पर ही नए साल का जश्न मनाना पसंद करते हैं। अच्छी बात यह है कि घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना न सिर्फ सुकून भरा होता है, बल्कि कम खर्च में भी बेहद यादगार बन सकता है। अगर आप भी इस बार घर पर ही नया साल मनाने का मन बना रहे हैं, तो ये 4 आसान और मजेदार तरीके आपके सेलिब्रेशन को खास बना सकते हैं।

घर पर रखें पजामा पार्टी

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पजामा पार्टी एक बेहतरीन और ट्रेंडिंग आइडिया है। इसमें आप अपने सबसे करीबी दोस्तों या परिवार के साथ आरामदायक कपड़ों में बिना किसी दिखावे के जश्न मना सकते हैं। न हाई हील्स की टेंशन और न ही भारी-भरकम ड्रेस की चिंता। इस तरह का सेलिब्रेशन सुकून भरा होता है और अपनापन महसूस कराता है।

PunjabKesari

पार्टनर के साथ मूवी नाइट बनाएं खास

अगर आप नया साल अपने पार्टनर के साथ शांति और सुकून में बिताना चाहते हैं, तो मूवी नाइट एक परफेक्ट ऑप्शन है। हल्की लाइटिंग, पसंदीदा स्नैक्स, कंबल और एक आरामदायक सेटअप के साथ न्यू ईयर ईव पर साथ बैठकर फिल्म देखना न सिर्फ खास होता है, बल्कि यह रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। यह खूबसूरत पल आपको बीते साल की यादों को ताज़ा करने, खुलकर बातचीत करने और आने वाले नए साल के सपने एक-दूसरे के साथ साझा करने का मौका देता है।

यें भी पढ़ें : सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए मूंगफली के छिलके का जादुई लेप

दोस्तों के साथ करें गेम नाइट का आयोजन

घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का सबसे मजेदार तरीका दोस्तों के साथ गेम नाइट का आयोजन करना है। आप बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स या टीम-बेस्ड गेम्स से शुरुआत करें और बाद में इंडिविजुअल राउंड्स रखें। इस तरह पूरे समय माहौल एनर्जेटिक बना रहता है, हंसी-मजाक और मस्ती का दौर चलता रहता है और नए साल का आगमन कब हो जाता है, इसका एहसास ही नहीं होता।

PunjabKesari

सिंपल लेकिन खास डिनर पार्टी रखें

न्यू ईयर को खास बनाने के लिए आप सिंपल लेकिन एलिगेंट डिनर पार्टी रख सकते हैं। अपने करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को घर बुलाकर स्वादिष्ट खाने का इंतजाम करें और हल्की सजावट, कैंडल लाइट व सॉफ्ट म्यूजिक से माहौल को खुशनुमा बनाएं। डिनर के बाद गेम्स या मूवी टाइम जोड़ दें, जिससे पार्टी और भी मजेदार और यादगार बन जाए।

यें भी पढ़ें : लहसुन खाने के ही नहीं, जेब में रखने से भी देता है चौंकाने वाले फायदे

नए साल का जश्न मनाने के लिए महंगी पार्टी या बाहर जाना जरूरी नहीं है। सही लोगों के साथ, सही माहौल में और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ घर पर भी न्यू ईयर को बेहद खास बनाया जा सकता है। सबसे जरूरी है अपनों के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम, जो किसी भी सेलिब्रेशन को यादगार बना देता है।

PunjabKesari

यें भी पढ़ें : बालों का झड़ना रोकने के लिए कौन-से बीज हैं सबसे ज्यादा असरदार?

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it