बालों का झड़ना रोकने के लिए कौन-से बीज हैं सबसे ज्यादा असरदार?

नारी डेस्क : अगर बाल घने, मजबूत और चमकदार हों तो चेहरे की खूबसूरती अपने-आप निखर जाती है। लेकिन आजकल धूप, धूल, प्रदूषण, केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स और गलत खान-पान के कारण बालों की जड़ें अंदरूनी रूप से कमजोर होने लगती हैं। जब जड़ें कमजोर होती हैं, तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बालों को दोबारा मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बाहर से तेल या शैम्पू लगाना काफी नहीं होता, बल्कि डाइट को सुधारना सबसे जरूरी होता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार कुछ खास बीज ऐसे हैं जो बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत करते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

बालों की जड़ों को मजबूत बनाने वाले 3 सबसे असरदार बीज

मगज के बीज (Melon Seeds)

मगज के बीज पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।

कैसे खाएं?

रोज रात को सोने से पहले

2 चम्मच मगज के बीज

गुनगुने दूध के साथ चबा-चबाकर खाएं

फायदे: बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है

पोषण की कमी दूर होती है

बाल टूटना और झड़ना कम होता है

कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds)

कद्दू के बीज बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। ये जिंक से भरपूर होते हैं, जो हेयर फॉल रोकने में बेहद जरूरी मिनरल है।

फायदे: कमजोर होती बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं

समय से पहले होने वाले हेयर फॉल को रोकते हैं

बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं।

कैसे खाएं?

1–2 चम्मच रोज

सलाद, स्मूदी या ऐसे ही चबाकर।

सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds)

सूरजमुखी के बीजों में सेलेनियम और विटामिन E भरपूर मात्रा में होता है, जो स्कैल्प और बालों दोनों के लिए जरूरी है।

फायदे: बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं।

बालों की चमक बढ़ाते हैं।

डैंड्रफ और टूटने की समस्या कम करते हैं।

कैसे खाएं?

सुबह खाली पेट

1 चम्मच सूरजमुखी के बीज।

हेयर फॉल रोकने के लिए डाइट में और क्या शामिल करें?

अंडे (Eggs)

अंडे बायोटीन और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। नियमित रूप से अंडे खाने से बालों का झड़ना कम होता है, बाल घने बनते हैं और उनमें प्राकृतिक चमक भी आती है।

गाजर (Carrot)

गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन A पाया जाता है, जो स्कैल्प को अंदर से पोषण देकर उसे मॉइस्चर बनाए रखता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, रूखापन कम होता है और बालों का टूटना व झड़ना धीरे-धीरे कम होने लगता है।

ओट्स (Oats)

ओट्स फाइबर, जिंक और आयरन से भरपूर होते हैं, जो शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। इनके नियमित सेवन से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है, स्कैल्प स्वस्थ रहता है और हेयर फॉल कंट्रोल करने में असर दिखता है।

शकरकंदी और एवोकाडो

शकरकंदी: बीटा-कैरोटीन से भरपूर

एवोकाडो: विटामिन E से भरपूर

दोनों ही बालों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं।

दाल और छोले

दाल और छोले प्रोटीन व फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत होते हैं, जो बालों की जड़ों को अंदर से मजबूती देते हैं। इनके नियमित सेवन से नए बाल उगने में मदद मिलती है, बालों की ग्रोथ बेहतर होती है और हेयर फॉल की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है।

अगर बालों का झड़ना बहुत ज्यादा है या लंबे समय से बना हुआ है, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

