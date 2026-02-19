नई थेरेपी, अब लाल किरणों से उग जाएंगे सिर के झड़े हुये बाल

नारी डेस्क: कोरिया में साइंटिस्ट एक आरामदायक लाइट थेरेपी हैट बना रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि बाल झड़ने और बढ़ने में मदद मिलेगी। लैब एक्सपेरिमेंट में, इस आविष्कार के बेहतरीन सिस्टम ने बिना ट्रीटमेंट वाले सेल्स के मुकाबले इंसानी बालों की सेल्स में उम्र से जुड़े बदलावों को लगभग 92 परसेंट तक कम कर दिया। यह रेड लाइट थेरेपी से होने वाले बदलावों से कहीं ज़्यादा है, जिसका इस्तेमाल आजकल कई 'बाल झड़ने वाले हेलमेट' करते हैं।



बाकी ट्रीटमेंट से अलग है ये थेरेपी

यह नई टेक्नोलॉजी नियर-इंफ्रारेड वेवलेंथ पर आधारित है, जिन्हें खास तौर पर ह्यूमन डर्मल पैपिला सेल्स (hDPCs) को टारगेट करने के लिए ट्यून किया गया है जो बालों के फॉलिकल्स के बेस पर बालों को फिर से उगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बाल झड़ने के दूसरे फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट के उलट, इस नए प्लेटफॉर्म को किसी सख्त, भारी हेलमेट पर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक लचीली कैप के अंदर रखा जा सकता है जो स्कैल्प के ज़्यादा करीब फिट होती है और इसे पब्लिक में ज़्यादा आसानी और स्टाइल के साथ पहना जा सकता है।



स्कैल्प पर छोड़ी जाती है लाइट

यह स्कैल्प पर जो लाइट छोड़ता है, वह आजकल के ट्रीटमेंट के मुकाबले ज़्यादा फैली हुई होती है, जिनमें LED या लेज़र का इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड (OLEDs) बहुत ज़्यादा रोशनी निकालते हैं जो ज़्यादा एक जैसी फैलती है। कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (KAIST) के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यूंग चेओल चोई बताते हैं, "क्योंकि OLEDs पतले और लचीले होते हैं, इसलिए वे स्कैल्प की घुमावदार सतह के हिसाब से ठीक से फिट हो सकते हैं, और पूरे एरिया में एक जैसी लाइट स्टिम्युलेशन देते हैं।"



लोगों का लाइट थेरेपी पर बढ़ रहा भरोसा

बूढ़े बालों के सेल्स कई तरह के बालों के झड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें हेरेडिटरी पैटर्न वाले बालों का झड़ना (एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया) भी शामिल है, जो दुनिया भर में सबसे आम है। जैसे-जैसे बालों के फॉलिकल्स बूढ़े होते हैं और मरने लगते हैं, वे β-गैलेक्टोसिडेस नाम का एक बायोमार्कर दिखाते हैं। पहली बार 1995 में बताया गया, इस एंजाइम का इस्तेमाल अब एंटी-हेयर-लॉस ट्रीटमेंट के असर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इनवेसिव हेयर ट्रांसप्लांट से बचने के लिए, बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे लोगों की बढ़ती संख्या लो-लेवल लाइट थेरेपी की ओर मुड़ रही है, जो दोनों लिंगों में एंड्रोजेनिक एलोपेसिया के इलाज में कुछ असर दिखाती है।