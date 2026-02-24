01 MARSUNDAY2026 9:47:34 PM
Nari

सफेद दाग को नेचुरली ठीक करें, बाबा रामदेव के 5 असरदार नुस्खे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Feb, 2026 06:44 PM
सफेद दाग को नेचुरली ठीक करें, बाबा रामदेव के 5 असरदार नुस्खे

नारी डेस्क : सफेद दाग एक ऐसी त्वचा समस्या है, जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों का रंग हल्का या सफेद दिखने लगता है। यह आमतौर पर मेलेनिन की कमी के कारण होता है। हालांकि पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव के बताए उपाय अपनाकर इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सफेद दाग क्यों होते हैं और इसे कम करने के सरल तरीके क्या हैं।

सफेद दाग क्यों होते हैं?

सफेद दाग का सबसे बड़ा कारण ऑटोइम्यून रिएक्शन है। इस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मेलानोसाइट कोशिकाओं पर हमला कर देती है, जिससे त्वचा का रंग कम हो जाता है। अगर परिवार में किसी को सफेद दाग है, तो अन्य सदस्यों में इसका जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है। सूरज की तेज़ धूप, तनाव, और गलत खानपान भी इसे बढ़ावा दे सकते हैं। सफेद दाग को कम करने के 5 असरदार तरीके।

PunjabKesari

बकुची का इस्तेमाल करें

बकुची तेल या पाउडर का प्रयोग सफेद दाग कम करने में मदद करता है।
इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें।
पहले पैच टेस्ट जरूर करें ताकि त्वचा पर कोई एलर्जी न हो।

यें भी पढ़ें : लिवर खराब होने से पहले शरीर में दिखते हैं 4 संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

सफाई और सही खानपान

बाबा रामदेव के अनुसार, शरीर में जमा टॉक्सिन्स सफेद दाग बढ़ा सकते हैं।
त्रिफला, आंवला और फाइबर युक्त खाना खाएं।
इससे शरीर अंदर से साफ रहेगा और पाचन तंत्र भी बेहतर होगा।

PunjabKesari

प्राणायाम और योग

कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करने से तनाव कम होता है।
इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सफेद दाग को नियंत्रण में रखा जा सकता है।

गलत फूड कॉम्बिनेशन से बचें

दूध के साथ नमकीन या खट्टे पदार्थ न लें।
जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड्स कम करें।
अपनी डाइट में फ्रेश सब्जियां और फलों को शामिल करें।

PunjabKesari

धूप और नेचुरल लेप

सुबह हल्की धूप लेना त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है।
तेज धूप से बचें और मॉइस्चराइज जरूर करें।
सफेद दाग वाले हिस्से पर नीम का लेप लगाएं और थोड़ी देर बाद पानी से धो लें।

सफेद दाग पूरी तरह से गायब नहीं हो सकते, लेकिन बाबा रामदेव के ये 5 उपाय अपनाकर आप इन्हें काफी हद तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि योग, प्राणायाम, सही खानपान और प्राकृतिक उपचार मिलकर सबसे असरदार परिणाम देते हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it