बदलते मौसम में ऐसे रखें अपनी त्वचा का ख्याल, बिना मेकअप भी मिलेगा नेचुरल ग्लो

नारी डेस्क: सर्दियों के बाद जब मौसम बदलकर बसंत और फिर गर्मियों की ओर बढ़ता है, तो सिर्फ हमारे कपड़े ही नहीं, स्किन केयर रूटीन भी बदलने की जरूरत होती है। इस समय तापमान बढ़ने लगता है, हवा में धूल-मिट्टी और परागकण (pollen) ज्यादा हो जाते हैं और उमस भी बढ़ने लगती है। ऐसे में त्वचा बेजान, रूखी या पिंपल्स वाली हो सकती है। अगर आप सही तरीके से स्किन केयर में छोटे-छोटे बदलाव करें, तो आपकी त्वचा अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनी रह सकती है। आइए आसान भाषा में जानते हैं 6

जरूरी टिप्स

हल्का एक्सफोलिएशन है जरूरी

सर्दियों में त्वचा पर डेड स्किन जमा हो जाती है। मौसम बदलते समय इसे हटाना जरूरी है, ताकि त्वचा सांस ले सके। हफ्ते में 1–2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें। आप AHA या BHA वाले लिक्विड एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डलनेस कम होगी और स्किन स्मूद व साफ दिखेगी। बहुत ज्यादा स्क्रब करने से त्वचा को नुकसान हो सकता है।

टोनर और सीरम से लौटाएं नमी

चेहरा धोने के बाद त्वचा की नमी वापस लाना बहुत जरूरी है। विटामिन-C या हाइलूरोनिक एसिड वाला टोनर लगाएं। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट सीरम (जैसे विटामिन-C या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट) का इस्तेमाल करें। स्किन टोन एक समान होती है। दाग-धब्बे हल्के होते हैं। त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है।

हैवी क्रीम छोड़ें, हल्का मॉइस्चराइजर अपनाएं

सर्दियों में हम गाढ़ी क्रीम लगाते हैं, लेकिन बदलते मौसम में ये क्रीम पोर्स बंद कर सकती हैं। अब जेल-बेस्ड या हल्का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। इससे त्वचा चिपचिपी नहीं होगी। पिंपल्स की समस्या भी कम होगी।

सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल न भूलें

भले ही धूप तेज न लगे, लेकिन यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रोजाना SPF 50 वाला सनस्क्रीन लगाएं। घर से बाहर निकलने से 15–20 मिनट पहले लगाएं। 2–3 घंटे बाद दोबारा लगाना बेहतर रहता है। टैनिंग से बचाव झुर्रियों और समय से पहले बूढ़ी दिखने से सुरक्षा

एलर्जी और प्रदूषण से बचें

बसंत में हवा में परागकण ज्यादा होते हैं, जिससे खुजली, रैश या जलन हो सकती है। एलोवेरा या कैमोमाइल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। दिन में 1–2 बार फेस मिस्ट स्प्रे करें। बाहर से आने के बाद चेहरा जरूर साफ करें।

होंठों की भी करें देखभाल

मौसम बदलने पर होंठ भी सूख और फट सकते हैं। साधारण लिप बाम की जगह SPF वाला लिप बाम लगाएं। रात में सोने से पहले लिप केयर जरूर करें।

कुछ अतिरिक्त आसान टिप्स

रोज 7–8 गिलास पानी पिएं। ताजे फल और हरी सब्जियां खाएं। पर्याप्त नींद लें। ज्यादा मेकअप से बचें, ताकि त्वचा को सांस लेने का मौका मिले। मौसम के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। हल्का एक्सफोलिएशन, सही सीरम, हल्का मॉइस्चराइजर और रोज सनस्क्रीन—इन छोटी-छोटी आदतों से आपकी त्वचा बिना मेकअप के भी चांद सी चमक सकती है।

अब समय है सर्दियों की सुस्ती छोड़कर अपनी त्वचा को नई ताजगी देने का।