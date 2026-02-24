होली पर केमिकल वाले रंगों से त्वचा को कैसे बचाएं? खेलने से पहले ये टिप्स करें फॉलो

नारी डेस्क: होली रंगों का खूबसूरत त्योहार है। इस दिन हर कोई रंगों में सराबोर होना चाहता है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले कई रंगों में भारी मात्रा में केमिकल मिलाए जाते हैं, जो त्वचा और सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। कुछ रंगों में लेड (सीसा) जैसे हानिकारक तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे त्वचा छिलना, जलन, खुजली, दाने, रैशेज और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पहले के समय में लोग घर पर ही फूलों और प्राकृतिक चीजों से रंग बनाते थे, लेकिन अब बाजार में मिलने वाले ज्यादातर रंग केमिकल से तैयार होते हैं। इसलिए जरूरी है कि होली खेलने से पहले कुछ सावधानियां जरूर अपनाई जाएं। आइए जानते हैं कि होली पर त्वचा और सेहत का कैसे ध्यान रखें।

ऑर्गेनिक या घर के बने रंगों का करें इस्तेमाल

सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्राकृतिक (ऑर्गेनिक) रंगों से ही होली खेलें। बाजार से ऑर्गेनिक गुलाल खरीदें (विश्वसनीय ब्रांड से)। या फिर घर पर ही फूलों, हल्दी, चंदन आदि से रंग तैयार करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी रिक्वेस्ट करें कि वे केमिकल वाले रंग न लाएं।

चेहरे पर पहले से तेल लगाएं

होली खेलने से पहले सुबह उठकर चेहरे पर अच्छी तरह तेल लगा लें। सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाएं। यह त्वचा पर एक परत बना देता है, जिससे रंग सीधे त्वचा में नहीं घुसते। भले ही चेहरा थोड़ा ऑयली लगे, लेकिन इससे त्वचा सुरक्षित रहती है। आप चाहें तो हाथ-पैरों और गर्दन पर भी तेल की हल्की मालिश कर सकते हैं।

पेट्रोलियम जेली या सनस्क्रीन लगाएं

अगर तेल नहीं लगाना चाहते तो पेट्रोलियम जेली की मोटी परत चेहरे और गर्दन पर लगाएं। अगर बाहर धूप में होली खेल रहे हैं तो SPF वाली सनस्क्रीन जरूर लगाएं। इससे त्वचा रंगों के साथ-साथ तेज धूप से भी सुरक्षित रहती है।

होंठों और नाखूनों का खास ध्यान रखें

होंठों की सुरक्षा होंठों की त्वचा बहुत नाजुक होती है। होली खेलने से पहले अच्छा लिप बाम जरूर लगाएं। इससे रंगों से होने वाली जलन और घाव से बचाव होता है।

नाखूनों की सुरक्षा

नाखूनों पर नेल पेंट लगाएं।लड़कियां रंगीन नेल पेंट लगा सकती हैं। लड़के ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) नेल पेंट लगा सकते हैं। नाखूनों के अंदर की तरफ भी पारदर्शी नेल पेंट लगाएं, ताकि रंग अंदर न जमे।

पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें

सिर्फ चेहरे की नहीं, पूरे शरीर की त्वचा को बचाना जरूरी है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। फुल पैंट या लेगिंग पहनें। शरीर पर हल्का तेल लगाना भी फायदेमंद रहेगा।

सही फुटवियर चुनें

ऐसे जूते या सैंडल पहनें जो पैर को पूरी तरह कवर करें। फिसलन से बचने के लिए अच्छी ग्रिप वाले फुटवियर पहनें।

होली के बाद क्या करें?

तुरंत तेज रगड़कर रंग हटाने की कोशिश न करें। पहले हल्के गुनगुने पानी से रंग धो लें। माइल्ड साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद मॉइश्चराइज़र जरूर लगाएं।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

आंखों में रंग जाने से बचाएं। अगर त्वचा पर जलन या एलर्जी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों की त्वचा का खास ध्यान रखें। होली खुशी और रंगों का त्योहार है, लेकिन सेहत और त्वचा की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप पहले से थोड़ी सावधानी रखेंगे, तो बिना किसी नुकसान के होली का पूरा आनंद उठा पाएंगे।