Chaitra Navratri 2026: पहली बार रख रहे हैं व्रत तो इन 9 दिनों में जरूर खाएं ये चीजें

नारी डेस्क: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है, जिसमें भक्त 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा के साथ व्रत रखते हैं। साल 2026 में यह नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाई जाएगी। गर्मी के मौसम में व्रत रखना शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप पूजा के साथ-साथ अपने खान-पान, हाइड्रेशन, नींद और हल्की एक्सरसाइज का ध्यान रखें।

नवरात्रि में क्या खाएं

व्रत के दौरान शरीर को पोषण और एनर्जी देने वाले फूड्स शामिल करना बेहद जरूरी है।

खाने योग्य चीजें

फल: केला, सेब, पपीता, अनार

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, काजू, किशमिश

साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा

दही, दूध और पनीर

इन चीजों को खाने से आप 9 दिनों तक एनर्जेटिक रहेंगे और कमजोरी, चक्कर या थकान से बचेंगे।

व्रत में क्या न खाएं

गर्मियों में व्रत रखते समय कुछ चीजों से बचना भी जरूरी है।

न खाने वाली चीजें

ज्यादा तला-भुना खाना (जैसे साबूदाना वड़ा)

अत्यधिक मीठा और नमक

चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन

इन चीजों से शरीर में गर्मी बढ़ती है और डिहाइड्रेशन का खतरा भी रहता है।

हाइड्रेशन का रखें खास ध्यान

गर्मी में व्रत रखने का सबसे बड़ा खतरा पानी की कमी है। इसलिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और तरबूज, खीरा जैसे पानी वाले फल खाएं। इससे शरीर ठंडा और हाइड्रेटेड रहेगा और चक्कर या कमजोरी नहीं आएगी।

नींद पूरी करें

व्रत के दौरान शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। नींद सही मात्रा में लेने से आप दिनभर फ्रेश और एनर्जेटिक रहेंगे। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें। देर रात तक जागने से बचें। दिन में बहुत ज्यादा सोने से बचें। अच्छी नींद शरीर को रिचार्ज करती है और थकान कम करती है।

हल्की एक्सरसाइज करें

व्रत का मतलब पूरी तरह आराम करना नहीं है। हल्की वॉक, योग और प्राणायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और शरीर एक्टिव रहता है। भारी वर्कआउट से बचें। दिन में थोड़ी देर चलना या स्ट्रेचिंग करना फायदेमंद है।

व्रत में बैलेंस डाइट कैसे रखें

दिन में 2-3 बार हल्का-हल्का खाएं। एक साथ ज्यादा खाने से बचें। प्रोटीन और फाइबर वाले फूड शामिल करें। इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी और कमजोरी नहीं आएगी।

किन बातों का रखें खास ध्यान

खाली पेट ज्यादा देर न रहें। अगर चक्कर या कमजोरी लगे तो तुरंत कुछ खाएं। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्रत रखें। चैत्र नवरात्रि का व्रत सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि शरीर को डिटॉक्स और एनर्जेटिक रखने का मौका भी है। सही डाइट, पर्याप्त पानी, नींद और हल्की एक्टिविटी से आप इन 9 दिनों को स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं।