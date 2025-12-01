किस विटामिन की कमी से होते हैं डार्क सर्कल्स? जानिए क्या-क्या हैं कारण

नारी डेस्क: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। कई लोग क्रीम, सीरम और घरेलू नुस्खे आज़माते रहते हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता। इसकी बड़ी वजह यह है कि कई बार डार्क सर्कल्स अंदरूनी कमी या शरीर के बदलाव की वजह से होते हैं। ऐसे में सिर्फ बाहर क्रीम लगाने से समस्या स्थायी तौर पर ठीक नहीं होती। यहां जानिए कौन-से विटामिन की कमी से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, और कौन-सी आदतें इस समस्या को और बढ़ाती हैं।

विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 शरीर में खून बनाने और ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया जैसी समस्या हो सकती है। एनीमिया में खून की मात्रा कम हो जाती है, जिससे त्वचा के नीचे मौजूद रक्त वाहिनियां गहरे रंग में नजर आने लगती हैं। इस वजह से आंखों के नीचे की जगह ज्यादा गहरी दिखती है, नीला या काला शेड बन सकता है और चेहरा थका-थका सा लगने लगता है। इसलिए विटामिन B12 की कमी डार्क सर्कल्स को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है।

विटामिन C की कमी

विटामिन C त्वचा में कोलेजन बनने के लिए जरूरी है। कोलेजन त्वचा को मजबूत और टाइट बनाए रखता है। जब शरीर में विटामिन C की कमी हो जाती है, तो त्वचा पतली होने लगती है और आंखों के नीचे की नसें ऊपर से दिखने लगती हैं। इस वजह से उस जगह पर डार्कनेस बढ़ जाती है। ऐसे में चाहे जितनी भी क्रीम लगाएं, असली सुधार तभी आएगा जब विटामिन C की कमी पूरी होगी।

जेनेटिक्स

कुछ लोगों की त्वचा जन्म से ही पतली होती है। ऐसी त्वचा में आंखों के नीचे की नसें साफ नजर आती हैं, जिससे डार्कनेस ज्यादा दिखाई देती है। दूसरी तरफ, कुछ लोगों में जन्म से ही ज्यादा मेलानिन बनता है, जिससे पिग्मेंटेशन और डार्क सर्कल्स और गहरे दिखते हैं। इन कारणों को केवल क्रीम या घरेलू नुस्खे से ठीक करना लगभग नामुमकिन है।

नींद की कमी

आजकल की तनावभरी लाइफस्टाइल में नींद पूरी होना मुश्किल हो गया है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तब आंखें सूज जाती हैं, स्किन ढीली लगती है और डार्क सर्कल्स पहले से ज्यादा गहरे हो जाते हैं। नींद की कमी इस समस्या की सबसे आम वजह मानी जाती है। इसलिए पर्याप्त और गहरी नींद लेना जरूरी है।

आंखों को रगड़ने की आदत

कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बार-बार आंखों को जोर से रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से आंखों के नीचे की त्वचा की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और उस हिस्से का रंग काला पड़ने लगता है। लंबे समय तक आंखें रगड़ने से पिग्मेंटेशन स्थायी भी हो सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से रोकना चाहिए।

शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन)

पानी की कमी से त्वचा फीकी और बेजान दिखने लगती है। आंखों के नीचे की जगह में सूखापन बढ़ जाता है और वहां डार्कनेस ज्यादा दिखाई देती है। यदि आप दिनभर में पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो डार्क सर्कल्स का दिखना आम बात हो सकती है। इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीना बेहद जरूरी है।

उम्र बढ़ना

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा धीरे-धीरे पतली होने लगती है। कोलेजन कम होने लगता है और त्वचा अपनी कसावट खो देती है। इस वजह से आंखों के नीचे की नसें ज्यादा स्पष्ट होने लगती हैं और डार्क सर्कल्स गहरे दिखते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है लेकिन विटामिन और त्वचा की देखभाल से इसे कम किया जा सकता है।

एलर्जी और सूजन

एलर्जी, साइनस या आंखों में सूजन होने पर भी डार्क सर्कल्स बन सकते हैं। सूजन के कारण उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है और रंग गहरा लगने लगता है। इसलिए अगर बार-बार डार्क सर्कल्स दिखाई दें, तो एलर्जी या किसी संक्रमण की जांच कराना भी जरूरी है। डार्क सर्कल्स सिर्फ एक ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि कई बार शरीर की अंदरूनी स्थिति का संकेत होते हैं। यदि यह लगातार बने रहते हैं, तो कुछ जरूरी कदम उठाएं विटामिन B12 और C की जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट लें। पर्याप्त नींद लें और नींद का पैटर्न नियमित करें। आंखों को रगड़ने की आदत पूरी तरह छोड़ें। दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें। एलर्जी या सूजन की जांच कराएं।

इन सरल उपायों से आप डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं और आंखों के नीचे की त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।